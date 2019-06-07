В Китае высказали претензии Японии после графики с J-20 и фрегатом 30FFM

Китайская пресса публикует материалы, в которых высказываются определённого рода претензии к Японии по поводу презентации её перспективного боевого корабля. Речь идёт о выставке вооружений, которая проходила в США и на которой японцы представили концепцию (цифровую модель) фрегата 30FFM.

Источник изображения: Naval News

В Китае возмутились тем фактом, что для компьютерной демонстрации возможностей перспективного японского фрегата его разработчик использовал графику с китайскими истребителями 5-го поколения J-20. На стенде японской корпорации Mitsubishi было показано, что 30FFM не будет обнаруживаться китайской боевой авиацией.

Китайские эксперты, комментируя японский ролик, говорят о том, что "это доказывает враждебный настрой Японии в отношении Китая и не доказывает того, что перспективный японский военный корабль действительно будет иметь высокие стелс-показатели".

Источник изображения: Naval News

30FFM - это многоцелевой фрегат с полным водоизмещением 5500 т. Япония планирует использовать его в том числе для противоминной защиты и для управления беспилотными системами. Оснащён так называемой интегрированной мачтой с двухдиапазонным радаром. Первый фрегат этого класса в Японии будет заложен на верфи в сентябре 2019 года. К 2029 году Токио планирует построить 22 таких стелс-корабля.

О вооружении фрегата:

пушка MK45 127 мм, две ракетных установки с противокорабельными ракетами и др., включая зенитное.

На корабле планируется впервые использовать дисплей с информацией кругового обзора – на 360 градусов. Планируется, что с его помощью можно будет лучше отслеживать выполнение заданий беспилотными аппаратами.