Войти
07.06.2019
Российская газета

США испытали гиперзвуковую электропушку

666
0
-1
Источник изображения: Flickr.com

ВМС США протестировали новый тип рельсотрона. Электромагнитной пушке удалось разогнать снаряд до 7400 километров в час (6 Махов). Испытания проходили на Северо-западном военном полигоне, помимо баллистических характеристик оценивалось воздействие оружия на окружающую среду.

Оружие накапливает необходимый энергетический импульс за две минуты, сам выстрел происходит за доли секунды. Пушка оснащена особой защитой, чтобы ее излучение на влияло на работу корабельных систем. Нынешние испытания проходили на суше, в ближайшим будущем ВМС планируют установить электромагнитную пушку на корабль и испытать ее стрельбой по морским и сухопутным целям.

Одной из задач при создании рейлгана ялвляется разработка оружия большой дальности, пишет Space.com. Также наработки военных могут пригодиться при освоении Луны - идея запускать грузы в космос с ее поверхности при помощи электромагнитной пушки появилась еще в 1974 году.

Помимо США, созданием электромагнитных пушек занимаются Китай, Россия, Турция и Япония. Преимуществами рейлгана являются высокая скорость снаряда и дальность стрельбы. ПРи этом отсутствие на текущий момент компактных источников энергии и необходимость накапливать перед выстрелом мощный импульс делают оружие громоздким и ухудшают  скорострельность.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Турция
Япония
Проекты
ГЗЛА
Луна
Рельсотрон
Похожие новости
08.02.2019
Le Monde (Франция): военные державы готовятся к будущим конфликтам на море
08.08.2018
Не одним махом
21.11.2017
Абсолютное возмездие
21.09.2016
Великий китайский арсенал
06.07.2016
Три кита безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 19:55
  • 51
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 07.06 19:27
  • 1
В ООН принята антироссийская резолюция по Грузии
  • 07.06 19:15
  • 16574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 19:01
  • 25
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 07.06 18:55
  • 28
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 07.06 18:32
  • 52
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 07.06 18:30
  • 22
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 07.06 18:16
  • 42
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 07.06 17:58
  • 40
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 07.06 17:53
  • 123
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 07.06 17:42
  • 0
Моя биография или мой путь
  • 07.06 17:40
  • 0
На китайский рынок акций повлияла торговая война
  • 07.06 17:25
  • 1
Бог войны получил новейший звукометрический комплекс
  • 07.06 16:29
  • 4
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 07.06 16:26
  • 3
Снайперы ВВО разработали тактику противодействия танкам и другой тяжелой технике условного противника