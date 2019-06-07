Минобороны объявило тендер на неуправляемые авиационные ракеты С-8КОМ

ЦАМТО, 6 июня. Министерство обороны России объявило закрытый тендер на поставку неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ. Соответствующее извещение размещено 5 июня на портале госзакупок, передает "РИА Новости".

"Министерство обороны … извещает о проведении закрытого аукциона на поставку С-8КОМ", – говорится в документах.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 9,7 млрд. руб., при этом она разбита по годам. Так, на текущий год заложены 1,6 млрд., на 2020-й – почти 4 млрд., на 2021-й – 4,1 млрд. руб.

Как отмечает "РИА Новости", в апреле Минобороны уже объявляло тендер на поставку С-8КОМ, стоимость контракта составляла также 9,7 млрд. руб. По данным сайта госзакупок, поставщик еще не определен, а в мае закупка была автоматически переведена на этап "работа комиссии".

Такие ракеты предназначены для поражения боевой техники, в том числе бронированной, и применяются практически со всех военных вертолетов и самолетов российского производства.