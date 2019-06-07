ЦАМТО, 6 июня. На Украине намерены создать новую военно-морскую базу в Очакове, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию издания "Думская".

Отмечается, что сейчас туда передислоцируются десантный корабль "Юрий Олефиренко", буксир "Корец", а также артиллерийские катера АКА-02 и "Ровно".

Неофициальные источники издания сообщают, что это будет четвертая после Одессы, Николаева и Бердянска база ВМС.