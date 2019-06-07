Начались полеты палубной авиации на втором авианосце ВМС НОАК

ЦАМТО, 6 июня. По информации Global Times, второй китайский авианосец 31 мая возвратился в Далянь после завершения шестых ходовых испытаний, программа которых, вероятно, впервые включала взлеты и посадки самолетов палубной авиации.

Как сообщал ЦАМТО, 25 мая начались шестые ходовые испытания первого полностью построенного в Китае авианосца "Тип-001A". В случае их успешного завершения, по мнению китайских экспертов, авианосец может быть принят на вооружение.

На фотографиях, сделанных после возвращения корабля на предприятие, на летной палубе идентифицируются отпечатки шин колес шасси самолетов. Это может означать, что на авианосце проводились полеты палубной авиации. В ходе пяти выходов в море, выполненных ранее, подобные следы на палубе отсутствовали. В то же время, в период проведения испытаний первого авианосца "Ляонин" ВМС НОАК аналогичные следы были идентифицированы на его летной палубе.

По мнению экспертов, характер отпечатков может свидетельствовать о том, что первоначально задействованные в испытаниях самолеты выполняли упражнения, предусматривающие заход на посадку с немедленным взлетом после касания палубы авианосца. В любом случае, отпечатки шин указывают на то, что авианосец вплотную приблизился к завершению испытаний с дальнейшей его передачей ВМС НОАК. Так, по мнению китайского ресурса Wenweipo.com, передача авианосца флоту может состояться уже в следующем месяце. В то же время, на текущий момент не сообщается, состоятся ли очередные ходовые испытания корабля или он будет передан заказчику.

Как сообщал ЦАМТО, в 2012 году ВМС НОАК приняли на вооружение первый авианосец, "Ляонин" (приобретенный на Украине и переоборудованный экс-советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг"). В декабре 2015 года Министерство национальной обороны Китая подтвердило, что Dalian Shipbuilding Industry, являющаяся подразделением China Shipbuilding Industry Corp (CSIC), строит второй авианосец, "Тип–001A". Спуск корабля на воду состоялся в апреле 2017 года.

Первоначально предполагалось, что авианосец будет передан ВМС НОАК в 2020 году, однако позднее появились сообщения, что передача может состояться раньше запланированного срока. Начиная с мая 2018 года, авианосец прошел шесть морских испытаний.

Авианосец водоизмещением около 50000 т оборудован неядерной энергетической установкой. Длина корабля – около 315 м, максимальная ширина – 75 м. Корабль построен в конфигурации STOBAR ("короткий взлет с трамплина, посадка на аэрофинишер"). На борту, предположительно, будут размещены боевые самолеты J-15 производства Shenyang Aircraft Corporation, вертолеты Z-18, а также другие летательные аппараты. Авианосец будет оснащен ЗРК HQ-10 и ЗАК H/PJ-11.