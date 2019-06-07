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07.06.2019
ТАСС

Дивизион С-400 отработал действия по защите объектов во время конкурса "Авиадартс" в Крыму

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Дивизион С-400 "Триумф" в Крыму
Дивизион С-400 "Триумф" в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

Военнослужащие отработали задачи по захвату, сопровождению и уничтожению самолетов и вертолетов условного противника

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Военнослужащие крымского дивизиона С-400 отработали действия по отслеживанию и уничтожению самолетов условного противника во время этапа всеармейского конкурса "Авиадартс-2019", в котором летчики должны были поразить наземные цели, защищенные системами ПВО, говорится в сообщении, распространенном в четверг отделом информационного обеспечения Черноморского флота.

"Дивизион зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Южного военного округа, дислоцированный в Феодосии, провел более 150 электронных пусков в рамках практических вылетов экипажей самолетов в ходе всеармейского этапа конкурса "Авиадартс-2019". <…> Судьи на данном этапе оценивали время захода летчиков на цель, выход из-под вероятного контрудара и точность атаки пилотов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие дивизиона С-400 отработали задачи по захвату, сопровождению и уничтожению самолетов и вертолетов условного противника, роль которых выполняли участники "Авиадартса". Экипажи самолетов Су-24, Су-34 и Су-25, Су-27, Су-30СМ должны были в рамках конкурса продемонстрировать умение атаковать наземный объект на высотах от 1,8 тыс. м до сверхмалых 25 м при заходе для ракетно-бомбового удара.

Для конкурса на полигоне Чауда созданы более 70 уникальных наземных целей, среди которых аэродром, ракетные и зенитные комплексы. Летчики соревнуются в физической подготовке, полетах по маршруту, ведению визуальной воздушной разведки и технике пилотирования. Жюри также оценивает умение конкурсантов применять боевые средства по наземным целям, а у экипажей военно-транспортной авиации - умение десантировать грузы. Истребители отрабатывают преодоление системы ПВО условного противника и элементы воздушного боя.

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2019" продлится до 8 июня. Победители всеармейских соревнований будут представлять Россию на международном конкурсе, который пройдет в августе на полигоне Дубровичи в Рязани.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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