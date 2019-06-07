ВВС Катара получили первую партию истребителей Dassault Rafale

Военно-воздушные силы Катара получили первую партию французских истребителей четвертого поколения Rafale. Пять самолетов прибыли на авиабазу в Духане на севере страны и уже успели поучаствовать в авиашоу. Об этом сообщает катарское агентство новостей QNA.

Источник изображения: topwar.ru

Пять французских многофункциональных самолетов Rafale под управлением пилотов из эмирских ВВС в среду приземлились на авиабазе в Духане на севере страны. Церемонию принятия самолетов посетил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, в честь прибытия которого было устроено авиашоу, в котором приняли участие и новые самолеты.

Примечательно, что истребители прилетели в Катар ровно в день второй годовщины введения блокады эмирата соседними странами. В ВВС Катара самолеты Rafale получили официальное название "Аль-Адият" ("Всадник", "Скачущий").

Контракт на приобретение 24 многофункциональных истребителей Dassault Rafale (18 одноместных Rafale EQ и шести двухместных Rafale DQ) был подписан между французской корпорацией и ВВС Катара в мае 2015 года. В стоимость контракта вошла техническая и сервисная поддержка, обучение, и поставки вооружения. В декабре 2017 года стороны подписали второй контракт на поставку еще 12 самолетов.

При этом поставляемые Катару истребители Rafale отличаются применением ряда усовершенствований и новых систем, в том числе производства других стран: израильской нашлемной системы целеуказания Elbit Systems Targo II и американских подвесных прицельно-навигационных контейнеров Lockheed Martin Sniper XR.

Всего на фоне экономической блокады Катар заказал 96 современных многофункциональных истребителей трех типов: 36 французских истребителей Rafale, 36 американских истребителей Boeing F-15QA и 24 истребителей Eurofighter Typhoon. Кроме этого заказано девять учебно-боевых самолетов Hawk AJT.