В ОАК обещают поставить истребители пятого поколения Су-57 военным в срок

Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) имеет мощности для реализации поставленной президентом РФ задачи по поставкам в войска самолетов Су-57, заявил журналистам глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Конечно, у нас подготовлено производство. У нас завод в Комсомольске-на-Амуре является одним из самых технически перевооруженных и оснащённых, там работает большое количество высококвалифицированного персонала, поэтому мы такое количество, с теми темпами, которые президент поставил, выполним", - сказал Слюсарь в кулуарах Петербургского экономического форума в четверг.

В мае на совещании в Сочи по военной тематике президент РФ Владимир Путин заявил о планах заключить контракт на поставку 76 истребителей Су-57 к 2028 году и тем самым перевооружить три авиационных полка ВКС РФ перспективными авиационными комплексами пятого поколения.

По словам президента, госпрограммой вооружений (ГПВ) до 2027 года планировалось закупить 16 истребителей Су-57, однако благодаря договоренности с промышленностью, снизившей стоимость летательных аппаратов и вооружения на 20%, было принято решение "что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов".

В начале мая источник "Интерфакса" сообщил, что новый контракт на серийную поставку истребителей пятого поколения Су-57 для ВКС РФ планируется подписать уже в этом году, а первый серийный Су-57 поступит в войска к ноябрю.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В ходе форума "Армия-2018" был подписан контракт на поставку Минобороны РФ первых двух самолетов Су-57, в ближайшей перспективе ВКС РФ пополнятся 15 серийными истребителями пятого поколения.

Истребители Су-57 установочной партии будут выпускаться в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через пять лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов с новыми двигателями.

Президент ОАК Юрий Слюсарь ранее заявлял, что новейшие истребители хорошо проявили себя в ходе операции российских ВКС в Сирии. "Были в Сирии, получили так называемое боевое крещение, все задачи были решены и по самолёту, и по вооружению, которое применялось. Заложенные характеристики подтвердили", - сказал Ю.Слюсарь "Интерфаксу" в августе 2018 года.

В сентябре 2018 года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Кроме того, по данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках. Внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к пятому поколению истребителей.