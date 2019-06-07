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07.06.2019
Интерфакс-АВН

Россия ведет поставку в ЦАР стрелкового оружия в рамках международного права - МИД РФ

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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Поставка в ЦАР российского стрелкового оружия осуществляется в рамках международного права и по просьбе руководства страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Все это делается через соответствующие комитеты ООН, в рамках международного права, решений ООН и в соответствии с просьбой легитимного руководства ЦАР", - сказал Богданов журналистам в четверг.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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