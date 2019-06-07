Россия ведет поставку в ЦАР стрелкового оружия в рамках международного права - МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Поставка в ЦАР российского стрелкового оружия осуществляется в рамках международного права и по просьбе руководства страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Все это делается через соответствующие комитеты ООН, в рамках международного права, решений ООН и в соответствии с просьбой легитимного руководства ЦАР", - сказал Богданов журналистам в четверг.
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