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07.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Попавшие под танковый огонь солдаты потребовали от Минобороны компенсаций

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Источник изображения: Андрей Станавов/РИА Новости

Бывшие рядовые Вадим Габидуллин, Арсен Османов и Дмитрий Пахмутов хотят получить от Минобороны шесть миллионов рублей компенсации морального вреда "за преступную халатность командиров", сообщил адвокат Дмитрий Герасимов.

Герасимов рассказал РБК, что первый требует два миллиона рублей, второй – один миллион, третий – три миллиона плюс 57 тыс. рублей на лечение.

Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что иски троих бывших рядовых "зарегистрированы", но пока "не приняты к производству".

Речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре 2017 года в ходе плановых танковых стрельб. Четверых военнослужащих, которые участвовали в тренировке в составе имитационных команд, разместили в секторе прямого огневого поражения. Во время учений танк Т-72 произвел выстрел дымовой гранатой, а потом – штатным снарядом, пишет "Фонтанка".

В результате стрельбы один из солдат, 20-летний Андрей Виттих, погиб.

Бывшие рядовые, которые сейчас обратились с иском, получили тяжкий вред здоровью, у них были проникающие ранения, переломы и другие травмы.

Командир танка заявлял следствию, что он не знал, что перед танком были позиции с личным составом имитационных команд, а сами позиции "никак обозначены не были".

По информации РБК, за 10 месяцев после инцидента Габидуллин перенес 11 операций, ему присвоена инвалидность третьей группы. Пахомов стал инвалидом второй группы. Османов 67 дней провел в госпитале, и его до сих пор беспокоят боли.

В феврале 2019 года отвечавшие за организацию стрельб подполковники Денис Горелышев и Виктор Кривошеин были приговорены к трем годам условно за халатность.

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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