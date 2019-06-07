"Колесные танки" 2С23 и новейший броневик "Тайфун-К-53949" испытаны в горах

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Воины горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Тыве, в предгорьях Западного Саяна провели проверку новейшего многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-К-53949". Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В учениях также приняли участие "колесные танки" - самоходные орудия 2С23 "Нона-СВК", поразившие условного противника на дальней стороне горного хребта.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Смешанные огневые группы также передвигались на бронеавтомобилях "Тигр-М СпН". Разведку целей осуществляли комплексы беспилотной авиации "Орлан-10". Прикрытие с воздуха осуществляли армейские вертолеты Ми-8 АМТШ.

Ранее "Тайфун-К-53949" прошли проверку в Сирии. Машина отличается улучшенными характеристиками. Вес - 14 т, может перевозить 10 военнослужащих с полной экипировкой. Мощность двигателя - 350 л.с., максимальная скорость по шоссе - 105 км/час, запас хода - 850 км.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В настоящее время на базе этого бронеавтомобиля созданы несколько модификаций, в том числе версия с ПТРК "Корнет".

Дмитрий Лемешко