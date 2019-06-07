Войти
07.06.2019
Вестник Мордовии

"Колесные танки" 2С23 и новейший броневик "Тайфун-К-53949" испытаны в горах

642
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Воины горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Тыве, в предгорьях Западного Саяна провели проверку новейшего многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-К-53949". Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В учениях также приняли участие "колесные танки" - самоходные орудия 2С23 "Нона-СВК", поразившие условного противника на дальней стороне горного хребта.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Смешанные огневые группы также передвигались на бронеавтомобилях "Тигр-М СпН". Разведку целей осуществляли комплексы беспилотной авиации "Орлан-10". Прикрытие с воздуха осуществляли армейские вертолеты Ми-8 АМТШ.

Ранее "Тайфун-К-53949" прошли проверку в Сирии. Машина отличается улучшенными характеристиками. Вес - 14 т, может перевозить 10 военнослужащих с полной экипировкой. Мощность двигателя - 350 л.с., максимальная скорость по шоссе - 105 км/час, запас хода - 850 км.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В настоящее время на базе этого бронеавтомобиля созданы несколько модификаций, в том числе версия с ПТРК "Корнет".

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
КамАЗ-53949
Корнет
Ми-8
Нона-СВК
Орлан-10
Тайфун-К
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Тайфун
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
01.10.2018
Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
24.08.2017
Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 19:55
  • 51
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 07.06 19:27
  • 1
В ООН принята антироссийская резолюция по Грузии
  • 07.06 19:15
  • 16574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 19:01
  • 25
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 07.06 18:55
  • 28
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 07.06 18:32
  • 52
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 07.06 18:30
  • 22
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 07.06 18:16
  • 42
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 07.06 17:58
  • 40
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 07.06 17:53
  • 123
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 07.06 17:42
  • 0
Моя биография или мой путь
  • 07.06 17:40
  • 0
На китайский рынок акций повлияла торговая война
  • 07.06 17:25
  • 1
Бог войны получил новейший звукометрический комплекс
  • 07.06 16:29
  • 4
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 07.06 16:26
  • 3
Снайперы ВВО разработали тактику противодействия танкам и другой тяжелой технике условного противника