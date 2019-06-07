Конец блокаде? Кучма составил план для Донбасса

Порошенко потребовал объяснить идею снятия блокады Донбасса

Вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса будет рассмотрен на следующем заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. С таким предложением выступил официальный представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма. В ОБСЕ отметили, что реализация такого предложения стала бы большим прогрессом.

На следующем заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины будет рассмотрен вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса, сообщил после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Это предложение было сделано [официальным представителем Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу] Леонидом Кучмой, и это действительно так. Оно было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз", - сказал спецпредставитель главы ОБСЕ.

Он подчеркнул, что введение Киевом в марте 2017 года блокады Донбасса работало исключительно на разрыв отношений между сторонами конфликта, но теперь нужно действовать в противоположном направлении.

Сайдик назвал возможное снятие блокады большим прогрессом.

При этом на прошедшей 5 июня встрече экономическая подгруппа сосредоточилась на рассмотрении вопросов водоснабжения в зоне конфликта, отметил он.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что экономическая подгруппа уже получила поручение обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае одобрения Киевом идеи о снятии экономической блокады Донбасса. Он отметил, что Донецк и Луганск в этом вопросе предложили конкретные инициативы.

Но такая идея возмутила бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он потребовал от своего преемника Владимира Зеленского публично ответить, на каком основании украинская делегация собирается обсуждать снятие блокады с Донбасса.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария в Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!" - написал Порошенко в своем фейсбуке.

Массовые протесты на востоке Украины, где преобладало русскоязычное население, начались после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича. Эти действия повлекли за собой начало в середине апреля того же года киевскими властями военной операции в Донбассе. В результате массированных обстрелов жилых кварталов, в том числе с применением авиации, в регионе произошла масштабная гуманитарная катастрофа.

По данным ООН, за годы вооруженного конфликта погибли более 10 тыс. человек, свыше 20 тыс. получили ранения.

Киев еще в самом начале столкновений ввел полную блокаду региона, прервал все экономические связи, прекратил социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий.

В конце января 2017 года группа бывших участников военной операции в Донбассе, среди которых были и депутаты Верховной рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной украинским властям территорией Донбасса. Они объявили незаконной любую торговлю с самопровозглашенными республиками, а все осуществляемые товарные перевозки назвали контрабандой.

Изначально Петр Порошенко осудил действия этих так называемых добровольческих батальонов, указав на значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Но уже 15 марта по его же инициативе Совет национальной безопасности и обороны принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом,

то есть фактически пошел на выполнение требований радикалов.

В ответ на транспортную блокаду со стороны украинских радикалов власти самопровозглашенных республик ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

По данным заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Олега Чурия, которые он приводил еще в начале декабря 2017 года, транспортная блокада Донбасса причинила украинской экономике ущерб в размере $1,8 млрд.

"Потери от блокады Донбасса для торгового баланса страны в целом измеряются на уровне $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году", - цитирует Чурия пресс-служба регулятора в фейсбуке.

Он отметил, что НБУ ожидало значительное замедление роста ВВП в первом полугодии из-за блокады, но "благоприятные условия торговли" и высокий урожай зерновых в стране позволили частично компенсировать потери.

Украинские власти также установили с 2015 года пропускной режим с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса. Въехать в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики или выехать из них можно только через пункты пропуска либо через территорию России.

В ЛНР и вовсе действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ подчеркивали, что транспортная и экономическая блокада могут привести к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.

Лидия Мисник