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07.06.2019
ЦАМТО

В Катар прибыла первая партия истребителей "Рафаль"

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Источник изображения: Фото: Qatar News Agency

ЦАМТО, 6 июня. Как сообщило катарское новостное агентство Qatar News Agency (QNA), пять приобретенных во Франции истребителей "Рафаль" 5 июня прибыли в Катар.

В церемонии встречи самолетов принял участие эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, заместитель премьер-министра - государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мохаммед аль-Атыйя и другие официальные лица.

По данным источника агентства France Presse, первая партия из пяти истребителей, выполнив перелет из Франции, совершила посадку на авиабазе Дукхан в Катаре в 16:45 (13:45 по Гринвичу) 5 июня.

Как сообщал ЦАМТО, базовое соглашение, предусматривающее поставку ВВС Катара 24 истребителей "Рафаль" (6 одноместных и 18 – двухместных) было подписано в Дохе 4 мая 2015 года. Контракт также предусматривал продажу управляемых ракет класса "воздух-воздух" MICA и "Метеор", крылатых ракет "Скальп" компании MBDA, модульных боеприпасов AASM класса "воздух-земля" компании Sagem, обучение 36 катарских пилотов, 100 техников, подготовку катарских офицеров разведки. Соглашение вступило в силу 17 декабря 2015 года после перевода Катаром авансового платежа. Общая стоимость продажи оценивается в 6,7 млрд. евро.

7 декабря 2017 года Dassault Aviation объявила о подписании с ВС Катара соглашения о сотрудничестве и реализации опциона на поставку 12 дополнительных истребителей "Рафаль". Соглашение о реализации опциона вступило в силу 27 марта 2018 года.

Таким образом, в общей сложности ВВС Катара должны получить 36 французских истребителей. По данным французских СМИ, Катар также может реализовать опцион на поставку еще 36 самолетов.

6 февраля 2019 года Dassault Aviation на предприятии в Мериньяке официально передала Катару первый самолет "Рафаль" (двухместный, б.н. QA202) в рамках контракта 2015 года. До последнего времени все истребители оставались во Франции, где была организована подготовка катарских пилотов. Предполагается, что все самолеты будут поставлены Военно-воздушным силам Катара в период 2019-2022 годов.

Наряду с "Рафаль", в последние годы для оснащения своих ВВС Катар также заказал 24 европейских многоцелевых истребителя "Тайфун" и 36 американских истребителей F-15QA Advanced Eagle. Поставка самолетов осуществляется на фоне экономического бойкота Дохи со стороны Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Бахрейна, объявленного в июне 2017 года.

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