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07.06.2019
Военно-промышленный курьер

Модернизированный бронеавтомобиль "Тайфун-К" прошел "боевое крещение" в горах Тувы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащие горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Туве, уничтожили условного противника в предгорьях Западного Саяна. В маневрах принял участие бронеавтомобиль "Тайфун-К-53949", который проходит испытания в регионе, сообщил командир бригады Рамиль Ибатуллин.

В учениях задействовали более 500 человек и свыше 50 единиц военной техники. Действия мотострелков с воздуха прикрывали вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор".

По замыслу маневров, колонну военной техники противника обнаружили в горах беспилотники "Орлан-10". Для уничтожения "боевиков" выдвинулись огневые группы на бронированных автомобилях "Тигр-М" и новом "Тайфун-К-53949". 

Также военнослужащие выполнили залп минометными снарядами из самоходных орудий "Нона-СВК", поразив цели на дальней стороне горного хребта. Планируется, что войсковые испытания нового бронеавтомобиля, которые проходят на базе горной мотострелковой бригады, завершатся до конца года.

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Продукция
БМПТ Рамка-99
КамАЗ-53949
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