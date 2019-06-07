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07.06.2019
Военно-промышленный курьер

Спасатели ТОФ на Камчатке проводят учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке (Видео)

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Источник изображения: vpk-news.ru

У побережья Камчатского полуострова в Авачинском заливе проходит тактико-специальное учение дежурных сил отдельного аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота. Темой учения является отработка практических действий при оказании помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте и поддержание жизнедеятельности экипажа.

Для решения задач в море вышло спасательное судно "Георгий Козьмин", предназначенное для поиска и обследования затонувших объектов и проведения спасательных операций с использованием подводных аппаратов, водолазное судно ВМ-910 и морской буксир МБ-105, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В районе проведения учения с судна-носителя "Георгий Козьмин" на воду был спущен (видео) глубоководный аппарат "АС-30". После погружения экипаж аппарата осуществил поиск макета комингс-площадки аварийной "субмарины", размещенный на глубине порядка 65 метров, обследовал его и закрепился на стенд-макете.

В ходе тренировки акванавты отработали вывод экипажа условно аварийной подводной лодки, подключение систем жизнеобеспечения экипажа к разъемам на корпусе "подлодки", после чего произвели отстыковку аппарата и всплытие. Еще одним этапом учения стала отработка сходной задачи, но уже на стенд-макете, заглубленном, более чем на 200 метров. Для обеспечения действий "АС-30" привлекается рабочий телеуправляемый подводный аппарат "Веном", предназначенный для выполнения широкого спектра подводно-технических работ на глубинах до 1000 метров.

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Проекты
Военные учения
ТОФ
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