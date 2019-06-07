Роскосмос предполагает разместить в Национальном космическом центре 20 тысяч специалистов

Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра.

Сейчас разрабатывается необходимая документация для его реализации, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Проектом занимается рабочая группа, в которую вошли представители госкорпорации "Роскосмос" и правительства Москвы. Внешний облик будущего центра еще не определен. Это сделает специально сформированная комиссия по итогам конкурса на архитектурно-градостроительную концепцию.

Национальный космический центр будет создаваться на базе Центра им. М.В. Хруничева. Он включит в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций.

Предполагается, что в центре будут работать около 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.