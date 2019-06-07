"Воссоединиться с Россией": Совфед предложил Украине вернуть Крым

Совфед предложил Украине способ вернуть Крым

У Украины есть шанс вернуть Крым под свою юрисдикцию: для этого она должна объединиться с Россией, заявили в Совфеде. Таким образом там прокомментировали подготовленную ранее украинскими властями стратегию по возвращению Крыма. Подробности этого плана не разглашаются, он обсуждался в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского с западными политиками в Брюсселе.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков уверен, что Украина нужна Западу только как возможность дискредитировать Россию. По его мнению, они не помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому осуществить его стратегию по "возвращению Крыма".

"Кто им там поможет? Как источник напряженности в отношениях с Россией они нужны. А помогать им в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, они не будут. Хотя будут что-то делать, предлагать какие-то шаги, санкции у них есть. Все это будет, но это пустое", - сказал Цеков НСН.

Украинский народ ждет реальных политиков, понимающих современные реалии и предлагающих решение проблем, подчеркнул сенатор. Но судя по заявлениям Зеленского, отметил он,

Украина по-прежнему останется оружием в руках Запада, которым она была при экс-президенте Петре Порошенко.

Все же Цеков обратил внимание на вариант, с помощью которого Украина могла бы вернуть Крым. "Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад. Других вариантов никаких нет", - считает сенатор.

Он призвал Украину стремиться к улучшению отношений и восстановлению экономических связей с Россией, чтобы стать цивилизованным государством, а не "предлагать какую-то ерунду".

О том, что Зеленский в ходе своего визита в Брюссель собирается обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, 4 июня заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

"Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы", - сказала Мендель, уточнив, что позиция Киева по вопросу принадлежности полуострова не изменилась.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в тот же день сообщил, что обсудил этот вопрос с новым президентом Украины.

Подробности стратегии публично не разглашаются, но сообщения о ее существовании уже прокомментировали российские политики на разных уровнях. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди заявила, что попытка Зеленского поднять вопрос возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию сулит ему серьезные политические риски.

"У новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского могут возникнуть серьезные политические риски, если он пойдет на поводу у считающих себя хозяевами Украины заокеанских кураторов и их европейских партнеров, пытающихся создать иллюзию решения уже решенного на референдуме 2014 года крымского вопроса", - сказала РИА "Новости" Ковитиди.

Она выразила мнение, что "заокеанские маргиналы" прекрасно осознают, что Крым уже никогда не будет украинским, но несмотря на это втягивают Зеленского в опасную политическую игру.

Она назвала пагубной практику ведения кулуарных переговоров по возвращению Крыма и отметила, что эти идеи не соответствуют волеизъявлению народа Крыма, противоречат демократическим принципам и, следовательно, создают реальные политические риски.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя сообщения о подготовке командой президента Украины "стратегии по возвращению Крыма" обратила внимание на то, что жители полуострова уже закрыли этот вопрос еще на референдуме в 2014 году.

"Пока на призыв к украинцам вернуться на родину откликнулся только [бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил] Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь", - сказала она НСН.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила об отсутствии у России планов обсуждать с кем-либо вопрос статуса Крыма, потому что эта тема закрыта. К тому же, по ее мнению, украинские власти рассуждают о полуострове как о территории, а для российской стороны Крым - "это люди".

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал стратегию Зеленского безосновательной.

"В ближайшие дни мы услышим, что новая стратегия приносит хорошие плоды", - уверен Бальбек, но при этом он заявил, что стратегия Зеленского по Крыму является бесполезной.

Зеленский приехал в Брюссель 4 июня. Это его первый зарубежный визит в качестве президента Украины. По данным телеканала "1+1", глава государства в том числе планировал встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского совета Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.

Лидия Мисник