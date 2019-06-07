В США прошли испытания корабельной электромагнитной пушки

В отдельных странах мира продолжаются разработки электромагнитного оружия. Соединённые Штаты Америки пытаются добиться технологического преимущества, а также преимущества по времени перед другими государствами.

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно об испытаниях американской электромагнитной пушки морского базирования. В американском командовании отметили, что скорость, с которой был выпущен боеприпас при помощи такой корабельной установки, превысила 2000 м/с (более 6 М). Таким образом, снаряд на первоначальном этапе получил гиперзвуковую скорость.

В США отмечен успех в плане снижения времени, необходимого на перезарядку электромагнитной пушки. Заряд для последующего выстрела накапливается в течение примерно двух минут. Во время осуществления выстрела приходится задействовать многоступенчатую систему защиты от электромагнитного излучения. Это необходимо не только в целях безопасности членам экипажа боевого корабля, но и для сохранения штатного режима работы бортового электрооборудования.

Как отмечено, основным направлением испытаний на данный момент являются испытания на дальность поражения цели. Для этого учитываются как аэродинамические показатели боеприпаса, так как и мощность самой электромагнитной пушки.

Эксперты обозначают наличие минусов для кораблей, на которых ЭМ-пушки будут устанавливаться. Мощное электромагнитное излучение пушки приводит к тому, что боевой корабль легко обнаруживается противником, а потому может быть уничтожен обычными противокорабельным оружием.