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07.06.2019
Военное обозрение

Два БТР LAV уничтожены из ПТРК на территории Саудовской Аравии

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Саудовская Аравия продолжает нести потери в ходе боевых действий против группировки хуситов. При этом зачастую хуситы осуществляют успешные атаки на ту или иную бронетехнику саудовских войск в Йемене. Ранее "Военное обозрение" неоднократно сообщало о том, как с помощью ПТРК были уничтожены танки Abrams саудитов.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь отряды хуситов использовали противотанковые ракетные комплексы против бронетехники, располагавшейся на территории самой Саудовской Аравии. Так, точными попаданиями ПТУР были уничтожены боевые бронированные машины LAV III Bison канадского производства.

В аккаунтах социальных сетей хуситы пишут, что одну из бронемашин – LAV-25 – саудиты попросту бросили, испугавшись прямого попадания ПТУРа.

Обстрел был осуществлён в административном округе Наджран Саудовской Аравии. Это приграничная территория, которая уже неоднократно подвергалась обстрелам с территории Йемена в качестве ответа за саудовское вторжение в эту страну.

Уничтоженные 17-тонные БТР канадского производства принадлежали частям Нацгвардии Саудовской Аравии. В открытых источника сообщается, что в общей сложности в Саудовской Аравии 19 таких бронемашин. Потому потеря сразу трёх из них – весьма болезненный удар со стороны хуситских формирований по одной из самых оснащённых армий Ближнего Востока.

Видео из ВК:

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Йемен
Канада
Саудовская Аравия
Продукция
LAV-25
M1 Abrams
Компании
Росгвардия
Проекты
Piranha
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