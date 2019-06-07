Два БТР LAV уничтожены из ПТРК на территории Саудовской Аравии

Саудовская Аравия продолжает нести потери в ходе боевых действий против группировки хуситов. При этом зачастую хуситы осуществляют успешные атаки на ту или иную бронетехнику саудовских войск в Йемене. Ранее "Военное обозрение" неоднократно сообщало о том, как с помощью ПТРК были уничтожены танки Abrams саудитов.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь отряды хуситов использовали противотанковые ракетные комплексы против бронетехники, располагавшейся на территории самой Саудовской Аравии. Так, точными попаданиями ПТУР были уничтожены боевые бронированные машины LAV III Bison канадского производства.

В аккаунтах социальных сетей хуситы пишут, что одну из бронемашин – LAV-25 – саудиты попросту бросили, испугавшись прямого попадания ПТУРа.

Обстрел был осуществлён в административном округе Наджран Саудовской Аравии. Это приграничная территория, которая уже неоднократно подвергалась обстрелам с территории Йемена в качестве ответа за саудовское вторжение в эту страну.

Уничтоженные 17-тонные БТР канадского производства принадлежали частям Нацгвардии Саудовской Аравии. В открытых источника сообщается, что в общей сложности в Саудовской Аравии 19 таких бронемашин. Потому потеря сразу трёх из них – весьма болезненный удар со стороны хуситских формирований по одной из самых оснащённых армий Ближнего Востока.

Видео из ВК: