Контактная группа в Минске назвала дату прекращения огня на Донбассе

Стали известны некоторые подробности прошедших накануне консультаций Минской группы, представители которой не встречались в течение нескольких месяцев – после того, как представительница Украины нардеп Ирина Геращенко заявила, что "не разговаривает с террористами". Нынешние представители украинской делегации ЛНР и ДНР "террористами" не называли. Не называл их так и Владимир Зеленский во время своей поездки в Луганскую область.

Источник изображения: Фейсбук/ВСУ

Представляющий в Минском формате главу ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил информацию о том, что "переговоры были конструктивными". В частности, стороны договорились проработать вопрос об обмене пленными по формуле "всех выявленных на всех выявленных". Нужно отметить, что и ранее этот вопрос "прорабатывался", однако реального обмена "всех на всех" так и не произошло.

Спецпредставитель президента Украины Леонид Кучма выступил с предложением снять экономическую блокаду Донбасса, о чём, как отметил, ранее доложил Владимиру Зеленскому. При этом обращает на себя внимание реакция Петра Порошенко, который заявил, что снятие экономической блокады – "предательство национальных интересов Украины". Такое заявление Порошенко сделал в адрес действующего президента.

Также Контактная группа обсудила вопрос прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. В соответствующем соглашении указывается новая дата – 19 июня.

Если учитывать предыдущую практику подписания такого рода соглашений, то можно предположить, что огонь не прекратиться и после 19 июня. Дело в том, что на Донбассе присутствуют силы, которые фактически не являются подконтрольными политическим властям Украины. Среди них – множество радикальных националистических батальонов, которые фактически зарабатывают на гражданской войне. А огонь может быть прекращён только в тот момент, когда эти вооружённые группировки будут "приведены к состоянию законности".

На этом фоне Зеленский накануне через социальные сети решил обратиться к России, заявив, что гибель украинских военнослужащих на Донбассе не лучший фон для переговоров Контактной группы. При этом Зеленский почему-то не обратил внимания на тот момент, что сами украинские военнослужащие в соцсетях делились информацией о том, как провели "блестящую операцию" в районе населённого пункта Водяное. Если фон плохой, то для чего ВСУ понадобилась эта провокация?