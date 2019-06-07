Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
Ожидается, что что в центре будут работать около 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра. Сейчас разрабатывается необходимая документация для его реализации, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
"В настоящий момент ответственными структурными подразделениями госкорпорации "Роскосмос" и правительства Москвы проводится разработка руководящих и нормативных документов, которые в соответствии с действующим законодательством необходимы для реализации проекта", - отметили в пресс-службе.
Проектом занимается рабочая группа, в которую вошли представители госкорпорации "Роскосмос" и правительства Москвы. Внешний облик будущего центра еще не определен. Это сделает специально сформированная комиссия по итогам конкурса на архитектурно-градостроительную концепцию.
Национальный космический центр будет создаваться на базе Центра им. М. В. Хруничева. Он включит в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что в центре будут работать около 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.
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Он включит в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций.Итак: управленцы и конструктора остаются в Москве. А производство переезжает в Омск. И как это будет работать?!
Как часто конструктор будет ездить в Омск и щупать ту фигню, которую он сконструировал в Москве?
Предполагается, что в центре будут работать около 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.Бюрократия победила здравый смысл.
Итак: управленцы и конструктора остаются в Москве. А производство переезжает в Омск. И как это будет работать?!Переезжает производство "Ангары". Вернее не переезжает, серийное поизводство её создаётся там изначально. Опытное производство и часть серйного по прежнему остаётся в Москве.