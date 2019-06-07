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07.06.2019
ТАСС

Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра

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Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: Михаил Терещенко / ТАСС

Ожидается, что что в центре будут работать около 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра. Сейчас разрабатывается необходимая документация для его реализации, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В настоящий момент ответственными структурными подразделениями госкорпорации "Роскосмос" и правительства Москвы проводится разработка руководящих и нормативных документов, которые в соответствии с действующим законодательством необходимы для реализации проекта", - отметили в пресс-службе.

Проектом занимается рабочая группа, в которую вошли представители госкорпорации "Роскосмос" и правительства Москвы. Внешний облик будущего центра еще не определен. Это сделает специально сформированная комиссия по итогам конкурса на архитектурно-градостроительную концепцию.

Национальный космический центр будет создаваться на базе Центра им. М. В. Хруничева. Он включит в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что в центре будут работать около 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.

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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
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4 комментария
№1
07.06.2019 12:53
Цитата, q
Он включит в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций.
Итак: управленцы и конструктора остаются в Москве. А производство переезжает в Омск. И как это будет работать?!
Как часто конструктор будет ездить в Омск и щупать ту фигню, которую он сконструировал в Москве?
+1
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№2
07.06.2019 12:54
Цитата, q
Предполагается, что в центре будут работать около 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.
Бюрократия победила здравый смысл.
+1
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№3
07.06.2019 14:11
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Итак: управленцы и конструктора остаются в Москве. А производство переезжает в Омск. И как это будет работать?!
Переезжает производство "Ангары". Вернее не переезжает, серийное поизводство её создаётся там изначально. Опытное производство и часть серйного по прежнему остаётся в Москве.
0
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№4
07.06.2019 16:29
Все это напоминает анекдот про бордель, проституток и передвигание кроватей...
0
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