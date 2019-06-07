Ракетный крейсер "Москва" вышел море впервые за три года

Как сообщило 5 июня 2019 года агентство ИНТЕРФАКС, флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" проекта 1164 вышел в море из Севастополя впервые с января 2016 года. Об этом сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота Алексей Рулёв.

Ракетный крейсер "Москва" проекта 1164 Черноморского флота ВМФ России совершает выход в море из Севастополя, 05.06.2019 (с) Erne / forums.airbase.ru

"Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" под командованием капитана 1 ранга Олега Князева вышел в морские полигоны боевой подготовки Черноморского флота", - заявил Рулёв.

По его словам, экипаж выполнит комплексную проверку материальной части всех боевых частей с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки корабля на морском переходе.

В штабе Черноморского флота отметили, что после возвращения в пункт базирования на крейсере продолжится плановый ремонт общекорабельных систем и механизмов.

Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава", является головным в серии ракетных крейсеров. Спущен на воду 27 июля 1979 г. Сочетает высокую маневренность, мореходность, скорость и способен действовать в удалённых районах Мирового океана.

Предыдущий раз крейсер находился в море с сентября 2015 года по январь 2016 года в восточной части Средиземного моря для противовоздушного прикрытия с морского направления российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

В настоящее время крейсер "Москва" находится на территории 13-го судоремонтного завода (СРЗ) Черноморского флота. По некоторым данным, ориентировочно в 2019 году 13-й СРЗ после акционирования может войти в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В октябре 2018 года глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что корпорация готова выполнить ремонт флагмана Черноморского флота, однако о будущем крейсера надо спрашивать военных. "Мы сделали все для того, чтобы мы могли выполнить ремонт крейсера. <...> Решение за министерством обороны", - подчеркнул Рахманов.

Ракетный крейсер "Москва" проекта 1164 Черноморского флота ВМФ России совершает выход в море из Севастополя, 05.06.2019 (с) Erne / forums.airbase.ru