Войти
07.06.2019
Lenta.ru

Российский "Корнет" превзошел западный Trophy

533
0
0
Источник изображения: Фото: NatanFlayer / Wikimedia

Израильский комплекс активной защиты Trophy, которым оснащается бронетехника Армии обороны Израиля и Сухопутных войск США, плохо отражает удар современных российских противотанковых средств, заявил ТАСС на выставке ISDEF 2019 источник в военно-промышленном комплексе Израиля.

"Комплекс Trophy показал свою высокую эффективность при отражении одиночных запусков противотанковых ракет и реактивных гранат, в том числе осуществленных с разных направлений. Однако комплекс активной защиты пока еще не приспособлен для противостояния запуску двух или трех противотанковых средств, осуществленных с минимальным интервалом — именно по такому принципу работают новейшие российские системы, например модернизированный комплекс "Корнет" и одноразовые гранатометы", — сказал собеседник.

Источник напомнил, что самоходный противотанковый комплекс "Корнет-ЭМ" способен запускать пару ракет в одном луче с минимальным временным интервалом, а одноразовый гранатомет РПГ-30 оснащен имитатором ракеты, который выпускается сразу перед пуском основного заряда. "Комплексу Trophy еще только предстоит научиться эффективно бороться с противотанковыми средствами, функционирующими по этой схеме", — считает собеседник агентства.

10-я международная выставка вооружений и военной техники ISDEF 2019 проходит в Тель-Авиве (Израиль) с 3 по 6 июня.

В феврале сухопутные войска США показали первые подробные снимки танка M1 Abrams, последняя версия которого (M1A2C или M1A2 SEPv3) получила системы активной защиты Trophy HV (Heavy Vehicle) израильской компании Rafael Advanced Defence Systems. Тогда же в The Drive отметили, что M1A2 SEPv3 остается уязвимым для бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, которые могут использоваться российскими танками Т-90МС и Т-14 "Армата".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Корнет
Корнет-ЭМ
РПГ-30 Крюк
Т-90 "Владимир"
Тигр-М
Компании
Rafael
Похожие новости
04.10.2018
Нет аналогов: новую тяжелую БМП Т-15 назвали значительной угрозой
10.10.2017
Аравийский прорыв: Россия теснит США на рынке оружия Ближнего Востока
21.09.2016
Т-15 "Армата": российская БМП будущего? (The National Interest, США)
09.10.2013
Огнем и гусеницами
26.12.2012
Танки перешли границу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 19:52
  • 50
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 07.06 19:27
  • 1
В ООН принята антироссийская резолюция по Грузии
  • 07.06 19:15
  • 16574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 19:01
  • 25
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 07.06 18:55
  • 28
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 07.06 18:32
  • 52
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 07.06 18:30
  • 22
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 07.06 18:16
  • 42
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 07.06 17:58
  • 40
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 07.06 17:53
  • 123
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 07.06 17:42
  • 0
Моя биография или мой путь
  • 07.06 17:40
  • 0
На китайский рынок акций повлияла торговая война
  • 07.06 17:25
  • 1
Бог войны получил новейший звукометрический комплекс
  • 07.06 16:29
  • 4
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 07.06 16:26
  • 3
Снайперы ВВО разработали тактику противодействия танкам и другой тяжелой технике условного противника