Российские вертушки успешно "глушат" провокаторов по ту сторону границы

Боевые вертолеты ВКС РФ, дислоцирующиеся в Крыму, во время плановых вылетов, начали активно применять комплексы радиоэлектронного подавления. Эти действия обусловлены тем, что российская разведка получила информацию о том, что украинские военные готовятся совершить провокацию, для которой будут использоваться системы ПВО, размещенные вблизи полуострова.

В результате подразделения противовоздушной обороны Украины оказались "заглушены" станциями РЭБ. Это привело к тому, что украинские военные в Причерноморье полностью "ослепли", не имея возможности контролировать воздушную обстановку.

"Из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова. Поэтому принято решение летать в зоне возможного действия украинских ПВО с включенными станциями РЭБ. Это превентивная мера позволяет сберечь экипажи и технику в случае каких-либо военных провокаций со стороны Украины. Нам их намерения неизвестны, предвидеть их действия мы не можем, так что радиоэлектронная страховка – необходимость", - заявили в Минобороны РФ.

Киев пока не прокомментировал данную информацию. Между тем насколько эффективны российские системы РЭБ тоже остается неизвестным, хотя отдельные украинские военные, на условиях анонимности, рассказали, что "мы их не видим".

Такой подход к своей защите прекрасно зарекомендовал себя в Сирии, напоминает портал Free News. Минобороны РФ провел в этой стране успешное испытание комплексов РЭБ "Краснуха-4", Р-330Ж "Житель" и "Дивноморье".