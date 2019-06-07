США требуют у союзников по НАТО покупать только "американское"

В мировую прессу просочились сведения об очередном ультиматуме США, который предъявлен своим ближайшим союзникам по НАТО, а именно Евросоюзу. Вашингтон недоволен тем, что в ЕС разрабатываются собственные системы вооружений, в результате чего американская военная промышленность не получает дополнительных доходов.

По мнению Белого дома, страны ЕС не имеет права их создавать так как обязаны покупать их за океаном. Пытаясь манипулировать в этом плане Европой, США опять пугает ее "российской агрессией".

"ЕС и правительства многих стран в него входящих представляли европейские оборонные инициативы как часть европейской политики безопасности, и мы верили в это", - сказал заместитель государственного секретаря США по европейским делам Майкл Мерфи во время встречи с представителями Европейской комиссии по внешней политике и безопасности ЕС (COPS) в Вашингтоне в мае. Но теперь, по словам Мерфи, у него "есть подозрения, что эти инициативы направлены совсем на другое".

"По крайней мере, некоторые из вас разрабатывают свою промышленную политику под видом политики безопасности", – сказал высокопоставленный чиновник.

Об этом говорится в стенограмме встречи с послами европейской безопасности, которая прошла в Вашингтоне и на днях была опубликована в прессе.

США, по-видимому, боятся повторения "эффекта Airbus", когда европейская компания начала проект A300, который вступил в конкуренцию с американской корпорацией Boeing, до этого доминировавшей на мировом рынке производства коммерческих гражданских самолетов, отмечает Free News. В этом отношении можно также показать прецедент с евро, который в качестве мировой валюты успешно конкурирует с долларом.

Также в предупреждении Вашингтона говорится об угрозе интеграции трансатлантической оборонной промышленности и военного сотрудничества через НАТО. Вашингтон выступает и против создания организации структурированного постоянного сотрудничества (PESCO). Она подразумевает кооперацию 25 стран ЕС в разработке 34 проектов в области вооружений.

"США глубоко обеспокоены утверждением регламента Европейского оборонного фонда и общими условиями PESCO",- предупредил заместитель министра обороны США Эллен Лорд в письме на имя Федерики Могерини.