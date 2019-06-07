Т-72Б1МС "Белый орел": не помешали бы новый двигатель и динамическая защита

Источник изображения: Фото: Houmphet Manisouk

Российский экспортный танк Т-72Б1МС (об.184-1МС) "Белый орел", созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-2Г", уверенно осваивает международные рынки вооружений. Эти боевые машины уже имеются в сухопутных войсках Никарагуа и Лаоса.

Источник изображения: Фото: Houmphet Manisouk

По мнению военных экспертов, большим достоинством этой версии легендарного "семьдесят второго" является наличие панорамного прицела командира и дистанционно-управляемой 12,7-м зенитной установки. Ничего из этого пока нет ни у Т-72Б3, ни у Т-80БВМ.

В то же время 47-тонному танку не помешал бы более мощный двигатель, например 1130-сильный В-92С2Ф, устанавливаемый на Т-90М и улучшенный вариант Т-72Б3.

Источник изображения: Фото: Houmphet Manisouk

Было бы неплохо навесную динамическую защиту заменить на встроенную, например, на "Реликт". Получив все это, авторитет "Белого орла" воспарил бы еще выше, и многие потенциальные клиенты, присматривающиеся сейчас к китайским танкам, а также к тому, что предлагают бывшие социалистические страны, обязательно выбрали бы нашу машину.

Лев Романов