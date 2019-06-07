Войти
07.06.2019
Вестник Мордовии

Т-72Б1МС "Белый орел": не помешали бы новый двигатель и динамическая защита

733
1
0

Источник изображения: Фото: Houmphet Manisouk

Российский экспортный танк Т-72Б1МС (об.184-1МС) "Белый орел", созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-2Г", уверенно осваивает международные рынки вооружений. Эти боевые машины уже имеются в сухопутных войсках Никарагуа и Лаоса.

Источник изображения: Фото: Houmphet Manisouk

По мнению военных экспертов, большим достоинством этой версии легендарного "семьдесят второго" является наличие панорамного прицела командира и дистанционно-управляемой 12,7-м зенитной установки. Ничего из этого пока нет ни у Т-72Б3, ни у Т-80БВМ.

В то же время 47-тонному танку не помешал бы более мощный двигатель, например 1130-сильный В-92С2Ф, устанавливаемый на Т-90М и улучшенный вариант Т-72Б3.

Источник изображения: Фото: Houmphet Manisouk

Было бы неплохо навесную динамическую защиту заменить на встроенную, например, на "Реликт". Получив все это, авторитет "Белого орла" воспарил бы еще выше, и многие потенциальные клиенты, присматривающиеся сейчас к китайским танкам, а также к тому, что предлагают бывшие социалистические страны, обязательно выбрали бы нашу машину.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Лаос
Никарагуа
Россия
Продукция
В-92С2
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
07.08.2018
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
05.09.2017
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
30.03.2015
Россия вновь диктует моду в танкостроении
21.06.2013
Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам обычных вооружений за 2012 год
1 комментарий
№1
07.06.2019 10:36
Продавать за границу новейшие технологии,которых не имеет собственная армия,либо имеет мало,и глупо и преступно
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 19:52
  • 50
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 07.06 19:27
  • 1
В ООН принята антироссийская резолюция по Грузии
  • 07.06 19:15
  • 16574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 19:01
  • 25
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 07.06 18:55
  • 28
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 07.06 18:32
  • 52
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 07.06 18:30
  • 22
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 07.06 18:16
  • 42
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 07.06 17:58
  • 40
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 07.06 17:53
  • 123
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 07.06 17:42
  • 0
Моя биография или мой путь
  • 07.06 17:40
  • 0
На китайский рынок акций повлияла торговая война
  • 07.06 17:25
  • 1
Бог войны получил новейший звукометрический комплекс
  • 07.06 16:29
  • 4
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 07.06 16:26
  • 3
Снайперы ВВО разработали тактику противодействия танкам и другой тяжелой технике условного противника