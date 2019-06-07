Выкатка опытного образца 120-мм самоходного артиллерийского орудия 2С42 "Лотос"

Как сообщила 5 июня 2019 года Госкорпорация "Ростех", АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИточмаш) Госкорпорации "Ростех" в Климовске (Московская область) впервые осуществил выкатку опытного образца 120-мм самоходного артиллерийского орудия 2С42 "Лотос". Заявлено, что "широкой общественности боевая машина будет представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Опытный образец 120-мм самоходного артиллерийского орудия 2С42 "Лотос" для Воздушно-десантных войск России во время церемонии выкатки на АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИточмаш) Госкорпорации "Ростех". Климовск (Московская область), 05.06.2019 (с) Алексей Паньшин / РИА Новости

В пресс-релизе ГК "Ростех" говорится, что в ходе испытаний новейшее авиадесантируемое плавающее САО "Лотос" совершило объезд территории по заданной траектории на скорости до 30 км/ч и маневрирование, а также продемонстрировало работу механизмов поднятия орудия, поворота башни и изменения клиренса.

"Сегодня мы впервые осуществили выкатку опытного образца САО "Лотос". На данный момент орудие полностью укомплектовано, готово для работы в ручном режиме. Все комплектующие прошли входной контроль, приняты отделом технического контроля и военным представительством. В ближайшее время начнется отработка программного обеспечения систем управления орудия", - сообщил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Созданное специально для Воздушно-десантных войск САО "Лотос" весит не более 18 тонн, а мощность его двигателя достигает 450 л. с. При этом "Лотос" может развивать максимальную скорость 70 км/ч при запасе хода не менее 500 км. Самоходное орудие, боевой расчет которого состоит из четырех человек, способно делать 6-8 выстрелов в минуту на расстояние до 13 км.

Самоходное орудие создано на шасси, унифицированном по узлам и агрегатам с БМД-4М, и оснащено боевым отделением со 120-мм орудием с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы.

Со стороны bmpd заметим, что в 2016 году генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" Дмитрий Семизоров в своих интервью заявлял, что первый опытный образец САО по ОКР "Лотос" должен быть построен в 2017 году, с завершением Государственных испытаний системы в 2019 году и передачей в серийное производство в 2020 году.

Система 2С42 предназначена для замены 120-мм самоходных артиллерийских орудий Воздушно-десантных войск России 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9-1М "Нона-СМ". Как можно судить, САО 2С42 использует удлиненную семикатковую ходовую часть на основе БМД-4М и оснащена высокоавтоматизированным башенным боевым отделением со 120-мм орудием.

ОКР "Лотос" по созданию нового САО 2С42 в калибре 120 мм для Воздушно-десантных войск России была начата в 2016 году взамен ранее создававшейся ЦНИИТОЧМАШ для ВДВ перспективной самоходной артиллерийской установки 2С36 со 152-мм гаубицей 2А89 по ОКР "Зауралец-Д". Работы по ОКР "Зауралец-Д" были приостановлены после завершения в 2015 году этапа предварительных испытаний опытных образцов САУ 2С36.

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