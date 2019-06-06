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06.06.2019
bmpd.livejournal.com

Конвейер китайских "Иджисов"

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Новейшие китайские корабельные РЛС с АФАР Тип 346А на испытательном полигоне в Нанкине

Небезынтересный репортаж телеканала ССTV с испытательного полигона 14-го научно-исследовательского института китайской государственной корпорации China Electronics Technology Group - головного разработчика новейших радиолокационных станций Тип 346А с активной фазированной решеткой. Данные РЛС входят в состав вооружения новейших кораблей ВМС НОАК (авианосцы, эсминцы проектов 052D, 055).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
052D
Иджис
Проекты
Авианосец
АФАР
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