Конвейер китайских "Иджисов"

Оригинал взят у коллеги dambiev в Новейшие китайские корабельные РЛС с АФАР Тип 346А на испытательном полигоне в Нанкине

Небезынтересный репортаж телеканала ССTV с испытательного полигона 14-го научно-исследовательского института китайской государственной корпорации China Electronics Technology Group - головного разработчика новейших радиолокационных станций Тип 346А с активной фазированной решеткой. Данные РЛС входят в состав вооружения новейших кораблей ВМС НОАК (авианосцы, эсминцы проектов 052D, 055).