Ангола приобрела через литовскую фирму ЗРК 2К12М1-2Л "Квадрат-2Л" украинской модернизации

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Литва экспортировала в Анголу 16 СПУ 2П25-2Л для ЗРК 2К12М1-2Л "Квадрат-2Л" украинской модернизации

Согласно Отчету для Регистра обычных вооружений ООН за 2018 г., Литва задекларировала экспорт в Анголу 16 самоходных пусковых установок 2П25-2Л для ЗРК 2К12М1-2Л "Квадрат-2Л" - модернизации ЗРК 2К12М1 "Квадрат-М1", которая позволяет улучшить технические характеристики и расширить функциональные возможности ЗРК за счет реализации новых алгоритмов обработки и отображения информации устройствами, использование цифровой обработки сигналов на современной элементной базе, с цифровой (программной) селекцией движущихся целей и автоматическим съемом и обработкой информации.

Разработка проведена украинским НПО "Аэротехника-МЛТ", а затем передана литовской "Литак Так", через которую осуществляются экспортные поставки и модернизация на базе заказчика.

Модернизированный вариант СПУ 2П25-2Л ЗРК 2К12М1-2Л "Квадрат-2Л" от литовской компании Litaktak, которая фактически является представителем украинского OOO "НПП "Аэротехника-МЛТ" (с) Alexander Mladenov / Aero

В состав одного ЗРК входят 4 СПУ 2П25-2Л.

В 2016 г. Польша экспортировала 8 самоходных пусковых установок 2П25М2 для ЗРК 2К12М2 "Куб-М2" без радиоэлектронного оборудования для литовской компании-посредника "Литак-Так", созданной украинской компанией OOO "НПП "Аэротехника-МЛТ".

В отчете Литвы содержатся сведения об импорте из Украины в 2017 г. самоходной пусковой установки 2П25М2 для ЗРК 2К12М2 "Куб-М2" без радиоэлектронного оборудования ценой 535,713 тыс. евро и 3 пусковых установок 5П73 для зенитного ракетного комплекса С-125М "Нева-М" без радиоэлектронного оборудования общей стоимостью 1,053 млн. евро. Одна из них, обозначенная 5П73-2ЛМ, в том же году была экспортирована в США.