"Патефон Сталина" - ДП-27 глазами американцев: Неточности и преувеличения

Американский журнал посвятил материал советскому пулемету "долгожителю"

Несмотря на то, что с момента принятия на вооружение РККА "Дегтярева Пехотного" минуло более 90 лет, он все еще продолжает "строчить" в различных войнах и конфликтах – в Сирии, в Ливии, в Донбассе, в Афганистане и Судане. А в ВС Беларуси он снят с вооружения только в 2005 году.

Возможно, именно это обстоятельство стало причиной того, что американский журнал The National Interest, в последнее время часто уделяющий внимание оружейным долгожителям, опубликовал материал об этом пулемете, прозванном гитлеровцами "Патефоном Сталина" из-за характерного дискового магазина, размещенного сверху ствольной коробки и вызывающего ассоциацию с патефонной пластинкой.

Автор издания назвал этот старый пулемет "неубиваемым", отметил его простоту, технологичность и дешевизну производства. Впрочем, все это характерно для всего советского оружия. При этом автор допустил целый ряд неточностей, касающихся не только искажения ТТХ этого оружия, но и, так скажем, концептуальных.

Так, например, он утверждает, что основа конструкции ДП-27 была позаимствована у британского "ручника" системы Льюиса (известного отечественной аудитории по фильму "Белое солнце пустыни"), с которым российский пулемет в действительности "роднит" только чисто внешнее сходство. В основу ДП Василий Алексеевич Дегтярев положил схему собственного автоматического карабина, которую предложил еще в 1915 году. Тогда изобретатель, совместив известные схемы газоотводной автоматики (боковое газоотводное отверстие, размещенное снизу ствола), запирания канала ствола при помощи двух боевых упоров, разводимых ударником, и собственные решения, получил компактную систему, которая впоследствии и была реализована в пулемете.

Примечательно, что NI не коснулся недостатков оружия, которых у ДП-27 было немало. Так диски пулемета обладали неудобной конфигурацией и габаритами, и у них быстро "ослабевали" пружины, из-за чего последние патроны не подавались (пулеметчики из-за этого заряжали на несколько патронов меньше). Автоматический предохранитель был недостаточно надежен, и из-за этого бойцам рекомендовалось заряжать пулемет только после занятия позиции. Отсутствие цевья затрудняло ведение огня стоя или с колена, что для ручного пулемета являлось критичным. Не слишком удобно проходила замена ствола. Кроме того, съемные сошки самопроизвольно отделялись и иногда терялись. Большинство этих проблем было устранено в усовершенствованной модели ДПМ. Однако главный недостаток – магазинное питание, в силу которого "Дегтярев пехотный" уступал в практической скорострельности единым пулеметам противника МГ-34 и МГ-42, был устранен только в РП-46, который, наконец-то, получил ленточное питание.

Восторженный тон автора The National Interest, утверждающего, что, несмотря на свой почти столетний возраст, ДП-27 остается одним из самых эффективных в мире, конечно, звучит лестно, однако едва ли обоснован. Достаточно интенсивное использование этого старинного пулемета связанно не столько с его "непревзойденными" характеристиками, сколько с широкой распространенностью этого оружия. Ведь ДП-27 и ДПМ (а так же его китайская версия Тип 53) поставлялись во многие страны. И то, что ими сегодня вооружены сирийские мятежники или украинские боевики из "добробатов", связано, прежде всего, с тем, что именно к этому оружию они получили доступ. А так можно не сомневаться, что они предпочли бы более современные и эффективные пулеметы.

Работа над ДП-27 началась еще в 20-х годах, и в основу концепции пулемета легли представления, сформулированные в годы Первой мировой войны. А уже в годы Великой Отечественной он не совсем отвечал предъявляемым к нему требованиям и уступал немецким единым пулеметам.

Однако, благодаря отработанной технологии производства и мощностям советских предприятий, в ходе войны удалось увеличить насыщенность ими пехотных подразделений Красной Армии более чем в два раза! Тем самым "обнулив" превосходство германского МГ.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",