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07.06.2019
Известия.ru

Россия и Китай призвали участников ДРСМД решить разногласия

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) путем ведения диалога и консультаций. Такая позиция содержится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам их переговоров в Москве в среду, 5 июня.

"Стороны намерены поддерживать тесный диалог и координировать свои подходы в данной сфере", — отмечается в документе, который публикует пресс-служба Кремля.

В заявлении подчеркивается, что решение США выйти из договора способно подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряженности и недоверия, привести к возрастанию конфликтного потенциала во многих частях мира, резкому снижению предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и гонке вооружений.

Также отмечается, что слом режима ДРСМД способен негативно сказаться и на перспективах российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

"Таким образом, впервые за многие десятилетия возник риск полного уничтожения механизмов взаимного контроля и транспарентности в отношении двух крупнейших ядерных держав", — сказано в совместном заявлении России и Китая.

30 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия соглашения. В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отметил, что Совет Федерации поддержит закон о приостановке документа.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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