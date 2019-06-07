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07.06.2019
Военно-промышленный курьер

В ООН принята антироссийская резолюция по Грузии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Генеральная Ассамблея ООН в рамках 73-й сессии приняла резолюцию о "Статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии (Грузия) и Цхинвальского региона/Южной Осетии (Грузия)", инициированную Грузией и 44 странами мира. Документ поддержали представители 79 стран, против высказались 15 стран, 57 воздержались.

Резолюция осуждает демографические изменения, осуществленные "в оккупированных регионах Грузии насильственным путем", подтверждает "право беженцев на достойное и безопасное возвращение в свои дома, несмотря на этническую принадлежность, и подчеркивает необходимость уважения и защиты их права на собственность". Кроме того, резолюция подчеркивает необходимость "срочного беспрепятственного осуществления гуманитарной деятельности в Абхазии и Цхинвальском регионе".

Грузия представляет эту резолюцию на Генеральной ассамблее ООН с мая 2008 года. По мнению Тбилиси, Грузия этим "укрепляет фундаментальные права беженцев" и прежде всего - "право на добровольное, безопасное и достойное возвращение в места своего проживания", в Абхазию и Южную Осетию.

Следует также отметить, отмечает Eadaily, что Армения, которая годами голосовала против данной инициативы Грузии, сейчас не приняла участие в голосовании, что многие комментаторы, как в Ереване, так и в Тбилиси,  восприняли как результат неформальных договоренностей об отказе голосования друг против друга на международных площадках.

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Страны
Абхазия
Армения
Грузия
Россия
Южная Осетия
Компании
ООН
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1 комментарий
№1
07.06.2019 19:27
ООН изменилась после разрушения СССР и создания однополярного мира, теперь эта организация чётко выполняет "рекомендации" главного спонсора,  англосаксонского лобби из США и Великобритании.
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