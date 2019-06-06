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06.06.2019
Военное обозрение

Для украинского флота создадут новую военно-морскую базу

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В Киеве приняли решение о расширении мест дислокации украинского флота. Новая военно-морская база для кораблей Военно-морских сил Украины создается в Очакове, туда будет перебазирована часть украинский кораблей. Об этом сообщает издание "Думская".

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет одесское издание, на сегодняшнем заседании кабинет министров Украины одобрил перебазирование из Одессы в Очаков четырех кораблей из состава Военно-морских сил Украины. По имеющимся данным, перебазированы будут средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", буксир "Корец" и два артиллерийских катера - "АКА-02" и "Ровно". При этом издание, ссылаясь на информацию источников, сообщает, что в Очакове будет создана новая военно-морская ВМСУ, которая станет уже четвертой после Одессы, Николаева и Бердянска.

Ранее на Украине заявляли, что новая военно-морская база будет заложена на Азовском море для наращивания сил украинского флота и противостояния "российской агрессии". Однако после проигрыша Порошенко на президентских выборах тема азовской ВМБ как-то тихо ушла в сторону, тем более, что советник нового президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в мае заявлял, что не видит смысла строить военно-морскую базу в азовском регионе.

Таким образом, если для ВМСУ будет построена ВМБ в Очакове, который расположен между Одессой и Николаевом, то украинский флот будет иметь три базы в акватории Черного моря и одну - Азовского. И место появится для новых кораблей, переданных Береговой охраной США и которые скоро прибудут в Одессу на сухогрузе.

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Россия
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Украина
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