Арктика перестает быть зоной мира и стабильности
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США делают попытку навязать деструктивную политику в арктическом регионе, который традиционно является зоной стабильности, партнерства и низкой военной напряженности. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление помощника США по вопросам безопасности Джона Болтона, сделанное во время его выступления перед выпускниками Академии береговой охраны США.
"Речь идет о заявлении о намерении США бросить вызов России в Арктике", - напомнила Захарова.
По словам дипломата, такие заявления очередной раз свидетельствует о наметившемся изменении американского подхода к региону, в котором, по всей видимости, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий и на эскалацию напряженности.
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1 комментарий
№1
Ron
06.06.2019 09:54
Если бы у Путина хватило смелости объявить Северный Морской Путь собственностью России,а так и должно быть,то бардака в Арктике было бы меньше...А поскольку его администрации хватает только на то,чтобы налоги на народ в РФ поднимать,имеем то,что имеем..Бояться в кремле обидеть иностранцев...своих то обижать привыкли...а надо бы наоборот...
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