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06.06.2019
Военно-промышленный курьер

Москва и Пекин призвали вернуть все ядерное оружие "домой"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Все страны должны вернуть ядерное оружие из-за границ на их национальные территории. Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путинаи председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров в Москве.

"Стороны считают неприемлемым безответственный подход некоторых государств к выполнению своих обязательств по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), - отмечается в документе.- Таким государствам следует отказаться от практики „совместных ядерных миссий“ и вернуть все ядерное оружие, размещенное вне пределов границ ядерных стран, на их национальные территории".

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили за "восстановление жизнеспособности" Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

"Решение США выйти из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) способно подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряженности и недоверия, резко снизить предсказуемость в ракетно-ядерной сфере, а также привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах мира, - отмечается в документе. - Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций, восстановление жизнеспособности ДРСМД и за предотвращение развития событий по указанному выше сценарию. Стороны намерены поддерживать тесный диалог и координировать свои подходы в данной сфере",- говорится в заявлении.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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