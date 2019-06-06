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06.06.2019
Военное обозрение

Китайский "Снежный дракон-2" вышел на ходовые испытания

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Первый китайский отечественный ледокол "Сэюлун-2" (Снежный дракон-2), строящийся верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае вышел 31 мая 2019 года на первые ходовые испытания. Об этом сообщает Китайская ассоциация судовладельцев.

Источник изображения: topwar.ru

Первый китайский ледокол вышел на первые ходовые испытания, которые продлятся 15 дней. За это время экипаж корабля и сдаточная команда верфи проверят ходовые особенности и работу систем жизнеобеспечения корабля. Передача ледокола заказчику запланирована на этот год.

Ледокол "Сэюлун-2" заложен на китайской верфи в 2016 году и спущен на воду 10 сентября 2018 года. Это первый ледокол, полностью построенный на китайской верфи и всего второе судно ледового класса в истории Китая. Проект ледокола разработан в Финляндии.

До настоящего времени в КНР было лишь одно научно-исследовательское судно ледового класса, построенное на Украине Херсонским судостроительным заводом в 1993 году и приобретенное Китаем в 1994 году. Оно получило название "Сюэлун" (Снежный дракон).

Китайский "Снежный дракон-2" несколько меньше приобретенного на Украине. При водоизмещении в 13990 тонн его длина составляет 122,5 метра, а ширина - 22,3 метра. ПУ - дизель-электрическая, 16-цилиндровые и 12-цилиндровые двигатели (Wartsila 32), 2х7,5 МВт Azipods. Автономность ледокола - 20 тысяч морских миль. Экипаж - 90 человек.

По заявлению разработчиков, новый ледокол способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метров на скорости 3 узла. Заявленный ледовый класс - PC3 (круглогодичная работа в двухлетних льдах с включениями многолетних льдов).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Финляндия
Компании
Jiangnan Shipyard
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