В США требуют оснастить субмарины ЯО малой мощности, чтобы не отстать от России

Американские законодатели ведут споры о том, разрешать ли военно-морским силам оснащать подводные лодки с баллистическими ракетами ядерными боеголовками низкой мощности.

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Демократическое большинство подкомитета по стратегическим силам Палаты представителей включило пункт в текст закона "О национальной обороне на 2020 финансовый год" (NDAA FY 2020), запрещающий ВМС развертывать атомное оружие малой мощности на подводных лодках. Эта корректировка вызвала политическую борьбу в Конгрессе.

Что касается [ЯО] малой мощности, то последние 60 лет стратегия ядерного сдерживания базировалась, в частности, на американских стратегических атомных подводных силах, самом живучем элементе триады, который никогда не использовался в качестве платформы для тактического ЯО

- заявил во вторник председатель подкомитета Джим Купер.

С его слов, загрузка тактического ЯО в "бесценные пусковые установки" субмарин уменьшит, а не увеличит стратегическую мощь США. При этом он не против данного оружия как такового, однако оно должно придаваться средствам воздушного базирования

Однако сенат, возглавляемый республиканцами, поддержал разрешение флоту осуществлять обозначенное развертывание. Как указывают сторонники этой меры, "Россия уже разрабатывает такое оружие". Со слов Майка Тернера, запрет "поставит нас в невыгодное положение в сравнении с Россией".

Белый дом, похоже, согласен с этой позицией, так как в бюджетном запросе президент требует денег на разработку ЯО малой мощности подводного базирования.