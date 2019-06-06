В Северной Македонии начались крупнейшие военные учения в истории страны

На военном полигоне Криволак близ Скопье стартовали международные военные учения "Решающий удар". Кроме Вооруженных сил Северной Македонии, в них также принимают участие военнослужащие из стран-членов Североатлантического альянса.

Источник изображения: пресс-служба МО Северной Македонии

Всего в учениях, которые организованы под эгидой США, задействованы 2700 человек. По данным командования ВС С.Македонии, это крупнейшие военные маневры, которые когда-либо проходили на территории Македонии после провозглашения ею независимости. Учения "Решающий удар" закончатся 9 июля.

Из числа стран НАТО наибольший контингент предоставили США - 1300 солдат и офицеров. Остальные участники прибыли из Черногории (75), Литвы (10), Албании (25) и Болгарии (25). Целью "Решающего удара" заявлены повышение уровня подготовки и улучшение взаимодействия между специальными силами стран НАТО и Македонии.

Источник изображения: пресс-служба МО Северной Македонии

Командующий Объединенными операциями генерал Павле Арсоски поблагодарил всех офицеров, участвовавших в подготовке и организации учений. Он заявил, что "Решающий удар" станет лучшим доказательством готовности и взаимодействия армии Северной Македонии с союзниками.