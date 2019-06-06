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06.06.2019
Интерфакс-АВН

Антарктический региональный центр дистанционного зондирования Земли готов к эксплуатации

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ЕТРИС ДЗЗ
Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" завершает работы по приему в эксплуатацию Антарктического регионального центра дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) госкорпорации "Роскосмос", изготовление которого проводилось в рамках госконтракта НИИ точных приборов (НИИ ТП, входит в РКС), сообщает пресс-служба холдинга

"Наземный комплекс приема, обработки и распространения информации ДЗЗ на территории антарктической станции "Прогресс" (НКПОР-Р/А) готов к передаче в эксплуатацию в составе российской Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ)", - сказал руководитель работ по развертыванию станции, заместитель начальника научно-технического центра приемо-передающих систем и комплексов НИИ ТП Сергей Замышляев, которого цитирует пресс-служба.

Он сообщил, что на территории НИИ точных приборов в Москве был развернут клон антарктической станции, при помощи которого почти в круглосуточном режиме обеспечивалась техническая, моральная и интеллектуальная поддержка группы в Антарктиде. "В постоянном взаимодействии с Научным центром оперативного мониторинга Земли РКС наши коллеги в непростых условиях антарктической станции провели пуско-наладочные и испытательные работы", - отметил Замышляев.

По информации пресс-службы, началось обучение специалистов по работе с программно-техническими средствами приемного комплекса.

"Результатом этой работы станет повышение эффективности целевого применения космических аппаратов за счет возможности приема и передачи на "большую землю" данных с каждого витка", - отметил начальник научно-технического комплекса по созданию и эксплуатации информационных систем НИИ ТП Владимир Ромашкин, слова которого приводятся в поступившем в "Интерфакс" сообщении.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию в Антарктиде наземного центра приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли, позволит передавать эти данные в любую точку мира. Управлять работой комплекса можно будет с удаленного рабочего места в зимовочном комплексе, а также из России - через спутниковые каналы связи.

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