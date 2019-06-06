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06.06.2019
Lenta.ru

Молчанию российского "Спектр-Р" нашли объяснение

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Телескоп "Спектр-Р"
Телескоп "Спектр-Р".
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Связь с единственным российским космическим телескопом "Спектр-Р" прервалась из-за накопления бортовым приемо-передающим устройством высокого уровня космического излучения, сообщает Астрокосмический центр Физического института Российской академии наук (ФИАН).

"В настоящий момент Астрокосмический центр ФИАН работает над завершением сбора, корреляции и архивации полученного громадного объема уникальных научных данных, международные научные группы продолжают обработку, анализ и публикацию результатов", — отмечается в пресс-релизе организации.

Астрокосмический центр ФИАН также напомнил, что попытки связаться со "Спектр-Р" продолжались с 10 января до 30 мая, однако оказались неудачными, в результате чего государственная комиссия, рассмотрев вопрос технического состояния спутника, приняла решение завершить его наблюдательную программу.

"Спутник успешно проработал 7,5 лет вместо запланированных трех", — говорится в пресс-релизе организации.

Согласно ТАСС, тремя главными научными достижениями "Спектра-Р" является обнаружение экстремальной яркости квазаров, уточнение механизма формирования джетов и обнаружение ранее неизвестного эффекта рассеяния радиоизлучения в Млечном Пути.

Об отсутствии связи со "Спектром-Р" стало известно 11 января. Выйти на контакт с орбитальным телескопом специалистам не удалось 10 января. Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.

Российский проект "Радиоастрон" предполагает запуск трех космических обсерваторий ("Спектр-Р", "Спектр-РГ" и "Спектр-УФ"). Первый космический аппарат, радиотелескоп "Спектр-Р", запущен в июле 2011 года. Гарантированный срок активной работы спутника составлял три года. Запуск второго космического аппарата, рентгеновского телескопа "Спектр-РГ", намечен на июнь.

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Россия
Проекты
ОБСЕ
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2 комментария
№1
06.06.2019 09:32
Ну так защиту надо было ставить,а раз ума не хватило,то вините своих якобы эффективных менеджеров и управленцев...
+1
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№2
06.06.2019 10:28
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