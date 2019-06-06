Производитель "Ямала-601" заявил, что ситуация с двигателем не повлияет на миссию спутника

В компании Thales Alenia Space сообщили, что в ближайшее время будет выбрана стратегия довывода аппарата на геостационарную орбиту

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ситуация с двигателем спутника связи "Ямал-601" никак не повлияет на срок активного существования аппарата и его миссию, сообщили в среду ТАСС в европейской компании Thales Alenia Space (производитель спутника).

"В ближайшее время будет выбрана стратегия его [аппарата] довывода на геостационарную орбиту (высота этой орбиты - 36 тыс. км над уровнем моря - прим. ТАСС). В любом случае это не повлечет никаких последствий для срока его активного существования (15 лет - прим. ТАСС), предусмотренного контрактом, и для его миссии", - сказали в европейской компании на просьбу прокомментировать текущую ситуацию с аппаратом "Ямал-601". Производитель добавил, что спутник сейчас находится в рабочем состоянии, не уточнив других подробностей.

Источник, близкий к компании-оператору спутника, пояснил ТАСС, что для выведения аппарата на орбиту может быть использован маршевый двигатель спутника, если специалисты выяснят причину сбоя (неправильный вектор тяги) и придут к выводу, что его повторное включение безопасно. "Также для выведения спутника могут использоваться двигатели малой тяги системы коррекции", - уточнил собеседник агентства. Он добавил, что в случае применения двигателей малой тяги, довыведение аппарата на рабочую орбиту займет несколько недель.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что на аппарате "Ямал-601" произошел сбой в работе маршевого двигателя, который выдал неправильный вектор тяги, после чего был отключен с Земли. В результате аппарат на рабочую орбиту не вышел. Другой источник сообщил ТАСС, что Thales Alenia Space должна принять решение о способе довыведения космического аппарата на рабочую орбиту до 6 июня.

Во вторник в пресс-службе компании - оператора аппарата "Газпром космические системы" сообщили, что Thales Alenia Space проведет дополнительные проверки маршевого или так называемого апогейного двигателя. Оператор космического аппарата тогда отметил, что об отказе двигателя речи не идет.

Запуск "Ямала-601"

Запуск российской ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур. Ракета и разгонный блок, согласно данным телеметрии, вывели спутник в расчетную точку, отделение спутника от разгонного блока было полностью успешным. Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. Thales Alenia Space выиграла контракт на проектирование, производство, испытания и поставку "под ключ" космического аппарата "Ямал-601" в 2013 году.