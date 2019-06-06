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06.06.2019
ТАСС

Палубные летчики Северного флота отработали ведение воздушного боя в небе Заполярья

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Истребитель МиГ-29КУБ
Проходивший летные испытания на аэродроме Производственного комплекса № 1 ОАО "РСК "МИГ" построенный в 2014 году для Морской авиации ВМФ России двухместный корабельный истребитель МиГ-29КУБ (бортовой номер "52 синий"). Луховицы, 21.11.2014.
Источник изображения: Алексей Карпулёв / russianplanes.net

В учениях было задействовано четыре боевые машины МиГ-29К и два МиГ-29КУБ

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Летчики корабельного истребительного авиаполка армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота (СФ) в среду провели первые в летний период учения на палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Об этом сообщает пресс-служба СФ

"В учениях принимали участие как опытные, так и молодые летчики. Было задействовано четыре боевые машины МиГ-29К и два МиГ-29КУБ, которые совершили по несколько взлетов и посадок на аэродром", - сообщили на флоте.

Пилоты на практике отработали тактические приемы воздушного боя с выполнением боевого маневрирования. Оно применяется для ухода от атак истребителей и перехвата инициативы, а также перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств условного противника. Кроме этого, северофлотцы совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования корабельных истребителей. В небе они выполняли отдельные фигуры сложного и высшего пилотажа в различных диапазонах высот и скоростей. Также пилоты отработали групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп.

Полеты корабельных истребителей проводились в основном над сушей в отдельных районах Кольского полуострова в сложных метеоусловиях. Часть полетных заданий истребители выполнили над акваторией Баренцева моря.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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