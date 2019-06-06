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06.06.2019
ТАСС

Источник: израильский комплекс Trophy беззащитен перед противотанковыми средствами России

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Комплекс активной защиты Трофи
Комплекс активной защиты Трофи.
Источник изображения: www.idfblog.com

Комплекс пока не приспособлен для противостояния запуску двух или трех противотанковых средств, сообщили в военно-промышленном комплексе Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июня. /ТАСС/. Новейший израильский комплекс активной защиты Trophy, поставляемый для бронетехники Армии обороны Израиля и Сухопутных войск США, слабо приспособлен для отражения современных российских противотанковых средств. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС на 10-й международной выставке вооружений ISDEF 2019, проходящей в Тель-Авиве, выразил источник в военно-промышленном комплексе Израиля.

"Комплекс Trophy показал свою высокую эффективность при отражении одиночных запусков противотанковых ракет и реактивных гранат, в том числе осуществленных с разных направлений. Однако комплекс активной защиты пока еще не приспособлен для противостояния запуску двух или трех противотанковых средств, осуществленных с минимальным интервалом - именно по такому принципу работают новейшие российские системы, например модернизированный комплекс "Корнет" и одноразовые гранатометы", - сказал источник.

Речь идет о самоходном противотанковом комплексе "Корнет-ЭМ" и одноразовом гранатомете РПГ-30. "Корнет-ЭМ" способен запускать две ракеты в одном луче с минимальным интервалом, а РПГ-30 оснащен имитатором ракеты, выпускаемым непосредственно перед пуском основного заряда. Комплексу "Трофи" еще только предстоит научиться эффективно бороться с противотанковыми средствами, функционирующими по этой схеме", - сообщил собеседник агентства.

Комплекс Trophy состоит на вооружении Армии обороны Израиля и Сухопутных войск США. По данным компании "Рафаэль", общее время его непрерывной работы на разных образцах техники достигло 500 тыс. часов. В марте текущего года был подписан очередной контракт стоимостью $79,6 млн на поставку этого комплекса активной защиты для американских танков M1A2 "Абрамс".

Юбилейная 10-я международная выставка вооружений и военной техники ISDEF 2019 в Тель-Авиве в период с 3 по 6 июня.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Корнет
Корнет-ЭМ
РПГ-30 Крюк
Тигр-М
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