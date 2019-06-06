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06.06.2019
ТАСС

Роскосмос 7 июня проведет на ПМЭФ-2019 панельную сессию по космической экономике

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В ней примет участие Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Роскосмос проведет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня панельную сессию "Космическая экономика: потенциал взаимодействия государства и бизнеса", на которой выступит гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Роскосмоса.

"Ее [панельной сессии] участниками станут представители крупнейших российских и зарубежных компаний, связанных с созданием космических технологий, руководители финансовых организаций, российские и иностранные представители госсектора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в последние годы в мире произошло резкое увеличение объема инвестиций в космическую деятельность, сфер применения ее результатов и круга ее участников, что ставит целый ряд вопросов о "правилах игры" в космосе. Участники панельной сессии попытаются в ходе дискуссии ответить на вопросы, каково распределение ролей между частным сектором и государством в ведущих космических державах и в каких случаях государственно-частное партнерство в области космической деятельности наиболее эффективно. Также на сессии будет обсуждаться вопрос изменения национального и международного регулирования по мере роста нагрузки на околоземное космическое пространство.

Кроме того, участники дискуссии поговорят о стимулах и барьерах для привлечения частного сектора в сферу космической деятельности, перспективах привлечения внебюджетных инвестиций в космическую сферу в России и за рубежом с учетом особенностей создания космической техники. Также будут затронуты вопросы обеспечения высокой эффективности инвестиционных вложений, добавили в пресс-службе Роскосмоса.

Помимо Рогозина, в панельной сессии примут участие председатель совета директоров группы ВИС Игорь Снегуров, вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда "Сколково" Алексей Беляков, президент АФК "Система" Андрей Дубовсков, председатель Китайского космического фонда У Чжицзянь, заместитель президента Национального центра космических исследований Франции Жан-Паскаль Ле Фран, президент компании International Launch Services (ILS) Керк Пайшер и вице-президент Airbus Defence & Space Лионель Шампо.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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