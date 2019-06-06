Эксперт оценил угрозу от ракет в Европе "Мертвой руке"

Возможное появление американских ракет средней дальности в Европе не повлияет на эффективность советско-российской системы ядерного возмездия "Периметр", известную на Западе как "Мертвая рука", рассказал "Известиям" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Накануне 4 июня бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин заявил "РИА Новости", что журналисты исказили его прошлогодние высказывания об эффективности "Мертвой руки". По его словам, тогда речь шла о том, что при срабатывании "Периметра" у России останется меньше средств, и она сможет запустить лишь те ракеты, которые выживут после удара агрессора.

Система "Периметр" специально была придумана против так называемого обезглавливающего удара, который американцы предполагали реализовать размещением ракет средней дальности в Европе, рассказал Мураховский.

"Не важно, появятся или нет эти ракеты в Европе, они никак не повлияют на систему. Она будет существовать и находиться на боевом дежурстве", — сказал эксперт.

Система сама по себе не запускает ядерные ракеты. Она обеспечивает запуск командных ракет, которые, в свою очередь, в полете передают сигнал на запуск всех стратегических ядерных сил, отметил главный редактор журнала "Арсенал Отечества".

Он добавил, что сигнал от командных ракет не является непосредственным сигналом на запуск, по суди дела, он представляет собой разрешение.

Командные ракеты передают сигнал не только наземным ракетам, но и атомным подводным лодкам, и стратегической авиации, заключил эксперт.

Ранее 29 мая стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп примет решение о продлении Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2020 году, о чем заявил его помощник Тим Моррисон.

В 2010 году Москва и Вашингтон подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III). Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами таким образом, чтобы к началу 2018 года общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

7 ноября 2018 года издание The National Interest сообщило, что России достаточно лишь малой доли из имеющихся в арсенале 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования для того, чтобы полностью уничтожить США. По словам авторов материала, на сегодняшний день у Америки просто нет системы, способной отразить подобные атаки.