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06.06.2019
Lenta.ru

Китай клонировал российский "Морской старт"

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Источник изображения: Фото: Zhu Zheng / Globallookpress.com

Китайская компания CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) впервые провела пуск легкой ракеты Long March 11 с расположенной в Желтом море стартовой площадки, сообщает Reuters.

Носитель вывел на околоземную орбиту семь спутников. Среди них, в частности, имеется один космический аппарат, предназначенный для прогнозирования возникновения тайфунов, и два — для обеспечения связи.

"Я так понимаю, что китайцев интересует сама технология. Мы знаем и видим, что они широким фронтом идут по всем технологическим возможностям. Они могут себе это позволить — вторая экономика мира, кто-то говорит, что вообще первая. Самая большая страна по населению, они могут позволить себе идти самым широким технологическим фронтом, отрабатывать все возможные технологии", — прокомментировал РИА Новости пуск член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

В мае стало известно, что Китай планирует в 2020 году запустить свою первую ракету с многоразовой первой ступенью.

В июле 2015 года сообщалось, что китайские власти проявили интерес к покупке плавучего космодрома "Морской старт" и командного судна.

Четырехступенчатая ракета Long March 11 предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту до 700 килограммов полезных грузов. Первый пуск носителя, созданного на основе межконтинентальной баллистической ракеты Dong Feng 31, состоялся в сентябре 2015 года.

Ранее пуски с морской платформы предлагала исключительно Россия. В рамках проекта "Морской старт" трехступенчатая (включая разгонный блок ДМ-SL) средне-тяжелая ракета "Зенит-3SL", запускаемая из приэкваториального района, способна доставлять на геопереходную орбиту более 6,1 тонны полезных грузов. В настоящее время старты данного носителя, серийно выпускаемого на Украине, заморожены, а вместо него предлагается использовать создаваемую в России ракету "Союз-5" ("Иртыш") или одну из ее возможных модификаций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Компании
CASC
Проекты
2020-й год
Морской старт
Союз-5 РН
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4 комментария
№1
06.06.2019 07:07
Цитата, q
Китай клонировал российский "Морской старт"
Интересно, кто в Lenta.ru сочиняет такие дурацкие заголовки?
Клон - точная копия какого-либо объекта, продукта и т. п.
Спрашивается, что общего между баржей с ПГРК и "Морским стартом"?
0
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№2
06.06.2019 08:36
Пример, когда амбиции подкреплены экономическим развитием. В отличие от другого случая - когда амбиции есть, а экономики нет...
+1
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№3
06.06.2019 18:53
Цитата, johneagle сообщ. №2
В отличие от другого случая - когда амбиции есть, а экономики нет...
Интересно, кого Вы имеете введу?
0
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№4
06.06.2019 18:57
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