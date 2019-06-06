Китай клонировал российский "Морской старт"

Китайская компания CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) впервые провела пуск легкой ракеты Long March 11 с расположенной в Желтом море стартовой площадки, сообщает Reuters.

Носитель вывел на околоземную орбиту семь спутников. Среди них, в частности, имеется один космический аппарат, предназначенный для прогнозирования возникновения тайфунов, и два — для обеспечения связи.

"Я так понимаю, что китайцев интересует сама технология. Мы знаем и видим, что они широким фронтом идут по всем технологическим возможностям. Они могут себе это позволить — вторая экономика мира, кто-то говорит, что вообще первая. Самая большая страна по населению, они могут позволить себе идти самым широким технологическим фронтом, отрабатывать все возможные технологии", — прокомментировал РИА Новости пуск член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

В мае стало известно, что Китай планирует в 2020 году запустить свою первую ракету с многоразовой первой ступенью.

В июле 2015 года сообщалось, что китайские власти проявили интерес к покупке плавучего космодрома "Морской старт" и командного судна.

Четырехступенчатая ракета Long March 11 предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту до 700 килограммов полезных грузов. Первый пуск носителя, созданного на основе межконтинентальной баллистической ракеты Dong Feng 31, состоялся в сентябре 2015 года.

Ранее пуски с морской платформы предлагала исключительно Россия. В рамках проекта "Морской старт" трехступенчатая (включая разгонный блок ДМ-SL) средне-тяжелая ракета "Зенит-3SL", запускаемая из приэкваториального района, способна доставлять на геопереходную орбиту более 6,1 тонны полезных грузов. В настоящее время старты данного носителя, серийно выпускаемого на Украине, заморожены, а вместо него предлагается использовать создаваемую в России ракету "Союз-5" ("Иртыш") или одну из ее возможных модификаций.