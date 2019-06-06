Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
Тель-Авив наносит удар за ударом по сирийским установкам ПВО, расчищая путь для своих ракет и самолетов. При этом российское командование не дает никаких комментариев по поводу уничтожения оборонной системы, которая строилась при помощи наших специалистов.
Израиль атакует сверхсовременными ракетами, не пересекая сирийских границ, при этом Сирия лишена возможности наносить ответные удары по ракетным установкам и авиабазам. Это похоже на то, что происходит сейчас при обстрелах республик Донбасса.
Недавно Израиль обрушил свои ракеты на важнейшую сирийскую базу Т-4 в Хомсе, повредив инфраструктуру аэродрома. И это в то время, когда Сирия напрягает все силы, чтобы отразить наступление боевиков запрещеной в РФ "Аль-Каиды" и банд недобитого "Халифата".
Нынешняя эскалация агрессии против Сирии как и прежде совпала с очередным правительственным кризисом в Израиле, когда премьер-министр Нетаньяху пытается таким образом придать больше значимости своему правлению.
Израиль наносит удары и по югу Сирии, где в приграничном районе сирийцы пытаются разгромить останки прикрываемой Тель-Авивом армии террористов. Нетаньяху распорядился, чтобы армия предприняла энергичные меры против Сирии после того, как, на израильском курорте, якобы, упали две ракеты.
На сирийскую Кунейтру обрушились две волны ракетных атак, били наземные установки, с воздуха атаковали вертолеты и истребители. Серьезный урон был нанесен армейским частям, ведущим бои с джихадистами. Нет никакой информации о том, попали ли под огонь российские военные, отмечает портал Мир новостей.
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а что же Россия
Евгений Сатановский, ультра-сионист, постоянный комментатор в шоу своего племянника Соловьева, глава про-израильского мозгового центра (think tank), бывший руководитель русской еврейской сионистской организации, был назначен советником Сергея Шойгу. Назначение было сделано по указанию Кремля и немало удивило минобороны.http://zavtra.ru/blogs/prenepriyatnoe_izvestie?fbclid=IwAR3Gca7Y340l6XYUBKLhqL7sRAYp2SgTuCUZzodURieKXXOa311gEGJUzWQ
Это сочетается с приближающейся трехсторонней встречей Патрушева-Болтона-израильского советника в Иерусалиме, и может сигнализировать о желании одной из башен Кремля взять курс на сближение с Израилем - за счёт Сирии и Ирана, на фоне продолжающегося русского невмешательства в израильские налеты на Сирию.
Зачем надо было делать этот финт ушами с поставкой С-300 после сбитого Ила?ну если дело реально дойдёт, до "обстрела носителей"...амерских, турецких, израильских...делать это всё руками "сирийских военных"...
ну если дело реально дойдётИ что должно произойти для подобного сценария? Похоже это будет что-то из разряда невероятных невероятностей.