Тель-Авив наносит удар за ударом по сирийским установкам ПВО, расчищая путь для своих ракет и самолетов. При этом российское командование не дает никаких комментариев по поводу уничтожения оборонной системы, которая строилась при помощи наших специалистов.

Израиль атакует сверхсовременными ракетами, не пересекая сирийских границ, при этом Сирия лишена возможности наносить ответные удары по ракетным установкам и авиабазам. Это похоже на то, что происходит сейчас при обстрелах республик Донбасса.

Недавно Израиль обрушил свои ракеты на важнейшую сирийскую базу Т-4 в Хомсе, повредив инфраструктуру аэродрома. И это в то время, когда Сирия напрягает все силы, чтобы отразить наступление боевиков запрещеной в РФ "Аль-Каиды" и банд недобитого "Халифата".

Нынешняя эскалация агрессии против Сирии как и прежде совпала с очередным правительственным кризисом в Израиле, когда премьер-министр Нетаньяху пытается таким образом придать больше значимости своему правлению.

Израиль наносит удары и по югу Сирии, где в приграничном районе сирийцы пытаются разгромить останки прикрываемой Тель-Авивом армии террористов. Нетаньяху распорядился, чтобы армия предприняла энергичные меры против Сирии после того, как, на израильском курорте, якобы, упали две ракеты.

На сирийскую Кунейтру обрушились две волны ракетных атак, били наземные установки, с воздуха атаковали вертолеты и истребители. Серьезный урон был нанесен армейским частям, ведущим бои с джихадистами. Нет никакой информации о том, попали ли под огонь российские военные, отмечает портал Мир новостей.