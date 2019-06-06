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06.06.2019
Военно-промышленный курьер

Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия

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Источник изображения: vpk-news.ru

Тель-Авив наносит удар за ударом по сирийским установкам ПВО, расчищая путь для своих ракет и самолетов. При этом российское командование не дает никаких комментариев по поводу уничтожения оборонной системы, которая строилась при помощи наших специалистов.

Израиль атакует сверхсовременными ракетами, не пересекая сирийских границ, при этом Сирия лишена возможности наносить ответные удары по ракетным установкам и авиабазам. Это похоже на то, что происходит сейчас при обстрелах республик Донбасса.

Недавно Израиль обрушил свои ракеты на важнейшую сирийскую базу Т-4 в Хомсе, повредив инфраструктуру аэродрома. И это в то время, когда Сирия напрягает все силы, чтобы отразить наступление боевиков запрещеной в РФ "Аль-Каиды" и банд недобитого "Халифата".

Нынешняя эскалация агрессии против Сирии как и прежде совпала с очередным правительственным кризисом в Израиле, когда премьер-министр Нетаньяху пытается таким образом придать больше значимости своему правлению.

Израиль наносит удары и по югу Сирии, где в приграничном районе сирийцы пытаются разгромить останки прикрываемой Тель-Авивом армии террористов. Нетаньяху распорядился, чтобы армия предприняла энергичные меры против Сирии после того, как, на израильском курорте, якобы, упали две ракеты.

На сирийскую Кунейтру обрушились две волны ракетных атак, били наземные установки, с воздуха атаковали вертолеты и истребители. Серьезный урон был нанесен армейским частям, ведущим бои с джихадистами. Нет никакой информации о том, попали ли под огонь российские военные, отмечает портал Мир новостей.

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
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6 комментариев
№1
06.06.2019 11:48
Цитата, q
а что же Россия

Цитата, q
Евгений Сатановский, ультра-сионист, постоянный комментатор в шоу своего племянника Соловьева, глава про-израильского мозгового центра (think tank), бывший руководитель русской еврейской сионистской организации, был назначен советником Сергея Шойгу. Назначение было сделано по указанию Кремля и немало удивило минобороны.

Это сочетается с приближающейся трехсторонней встречей Патрушева-Болтона-израильского советника в Иерусалиме, и может сигнализировать о желании одной из башен Кремля взять курс на сближение с Израилем - за счёт Сирии и Ирана, на фоне продолжающегося русского невмешательства в израильские налеты на Сирию.
http://zavtra.ru/blogs/prenepriyatnoe_izvestie?fbclid=IwAR3Gca7Y340l6XYUBKLhqL7sRAYp2SgTuCUZzodURieKXXOa311gEGJUzWQ
-1
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№2
06.06.2019 13:45
у России мир и хорошие отношения с Израилем, войны между Израилем и РФ нет, Израиль не атакует россиян - с чего вдруг РФ должна атаковать израильтян? Что за бред? Зачем нужна России эта война? Чего положительного она принести может государству и гражданам РФ, чем плохи хорошие отношения РФ и Израиля, которые сейчас сложились, зачем их нужно сильно портить, переводя в войну, в случае которой на стороне Израиля ещё и США + НАТО будет? Что за детский сад в статье? Война Израиля и Сирии - это их и только их война, она никак не касается РФ. Не в интересах РФ воевать с Израилем.
0
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№3
06.06.2019 16:19
Зачем надо было делать этот финт ушами с поставкой С-300 после сбитого Ила?
+1
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№4
06.06.2019 17:00
Цитата, ankh-andrej сообщ. №3
Зачем надо было делать этот финт ушами с поставкой С-300 после сбитого Ила?
ну если дело реально дойдёт, до "обстрела носителей"...амерских, турецких, израильских...делать это всё руками "сирийских военных"...
0
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№5
06.06.2019 17:22
Цитата, А.С.Б. сообщ. №4
ну если дело реально дойдёт
И что должно произойти для подобного сценария? Похоже это будет что-то из разряда невероятных невероятностей.
0
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№6
06.06.2019 19:01
Цитата, ankh-andrej сообщ. №5
И что должно произойти для подобного сценария? Похоже это будет что-то из разряда невероятных невероятностей.
да мало ли...РФ там надолго...сейчас кажется невероятно, а завтра может и понадобится...
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