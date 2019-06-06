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06.06.2019
Российская газета

Попытка потеснить АК: раритетный автомат ТКБ-0136 показали на видео

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Детище тульского конструктора Николая Афанасьева ТКБ-0136 относится к числу малоизвестных автоматов. Но теперь его можно тщательно рассмотреть на видео.


Своеобразный видеомузей концерна "Калашников" продемонстрировал ценителям оружия очередной экспонат. На сей раз это автомат ТКБ-0136 калибра 5,45 на 39 миллиметров.

Его автор - талантливый тульский оружейник Николай Михайлович Афанасьев. Он известен в первую очередь как создатель авиационного пулемета А-12,7 (Афансьев-12,7) и авиационной пушки АМ-23 (Афанасьев-Макаров).

Поучаствовал конструктор и в разработке легендарной спаренной зенитки ЗУ-23-2.

Наконец, прототипы футуристичных советских автоматов серии ТКБ-011, выполненных по схеме булл-пап, тоже его рук дело.

Но плох тот советский оружейник, который не попытался изобрести собственную замену АК.

Николай Афанасьев принял участие в ОКР "Абакан" - конкурсе Минобороны 1978 года на разработку автомата, обладающего повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Он предложил ТКБ-0136, выполненный по классической ударной схеме. Автомат мог похвастаться высоким темпом ведения огня- 2000 выстрелов в минуту. Имелось два режима стрельбы очередями - по 2 и по 5 выстрелов.

Одной из ярких внешних особенностей автомата являлась перемычка, соединяющая рукоятку управления огнем с прикладом.

Выиграть конкурс ТКБ-0136 было не суждено.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Компании
Концерн Калашников
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