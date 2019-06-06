F-35 и F-16 ВВС Италии прикрыли "стратег" ВВС США при имитации дозаправки
Американская и итальянская авиация приняли участие в маневрах, которые в американском штабе обозначили в качестве "мер поддержки в Средиземноморье".
Источник изображения: topwar.ru
Нужно констатировать, что американская активность в Средиземном море существенно возросла за последние месяцы.
Американо-итальянские учения ВВС носили название "Звёздная ночь 2019". Основная их часть проходила над Адриатическим морем.
Один из элементов маневров был связан с сопровождением воздушного топливозаправщика Boeing KC-135 и стратегического бомбардировщика B-52H. В качестве "сопровождающих" выступали два истребителя F-16 и четыре истребителя F-35 итальянских военно-воздушных сил.
Источник изображения: topwar.ru
Отмечается, что истребители осуществляли прикрытие во время имитации дозаправки в воздухе, а затем разделились на группы для дальнейшего сопровождения самолётов ВВС США. Несмотря на название учений, отдельные их этапы проводились и в светлое время суток.
В сообщении штаба учений "Звёздная ночь 2019" заявлено, что маневры были призваны повысить слаженность американских и итальянских лётчиков.
Стоит отметить, что использование 4-х истребителей 5-го поколения вдобавок к 2-м F-16 - слишком дорогое "прикрытие" имитации дозаправки в воздухе.
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