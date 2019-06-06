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06.06.2019
ТАСС

Запуск транспортного космоплана Space Rider назначили на 2022 год

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Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты
Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты.
Источник изображения: ESA–David Ducros

Аппарат представляет собой космическую лабораторию

ТАСС, 5 июня. Европейское космическое агентство (ЕКА) запустит свой первый беспилотный транспортный космоплан многоразового использования Space Rider в 2022 году. Об этом говорится в опубликованном в среду на официальном сайте заявлении агентства.

Аппарат представляет собой космическую лабораторию, способную работать на низкой орбите более двух месяцев и доставлять до 800 кг полезного груза обратно на Землю для дальнейшего исследования. Space Rider сможет осуществлять до пяти повторных миссий после незначительного ремонта. На борту корабля находится блок питания мощностью 600 ватт и оборудование для обработки данных, телеметрии и контроля температуры.

Сам старт запланирован с космодрома Куру (Французская Гвиана), он будет осуществлен при помощи ракеты-носителя Vega-C. На данном этапе ЕКА завершило предварительный анализ систем и подсистем корабля, заключительный анализ конструкции будет проведен также в текущем году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
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